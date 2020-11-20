İtalyan Polisi Organ Nakli İçin Lamborghini Huracan Kullandı

İtalyan polisi, bu ayın başlarında gerçekleşen olayda bağışlanan bir böbreği organ nakli operasyonuna yetiştirebilmek için 480 kilometrelik yolu Lamborghini Huracan ile 2 saatte katetti.

Lamborghini, bir süper spor otomobil markası olarak biliniyor olsa da şirketin anavatanı olan İtalya’da Lamborghini Huracan’ları birer devriye aracı olarak görmek de mümkün. Bu nedenle araca hayranlıkla bakmadan önce emniyet kemerinizi taktığınızdan emin olmanızda fayda var.

Bu ayın başlarında İtalyan polisi, devriye aracı olarak kullanılan Lamborghini Huracan’lardan birini Padua'dan Roma'ya bir donörün böbreğini teslim etmek için kullandı ve ‘hız sınırlarına’ pek de uydukları söylenemez.

İtalyan polisi: Hayat kurtarmak için süper güçlere ihtiyacınız yok (ama Lamborghini Huracan’a ihtiyacınız olabilir)

Jalopnik tarafından aktarılan bilgilere göre polis, bir seyyar dondurucunun içindeki böbreği Roma’daki ihtiyaç sahibine zamanında yetiştirebilmek için yaklaşık 480 kilometre mesafe yolu, ortalama 240 km/s hız ile yaklaşık 2 saatte katetti.

Normal şartlarda 6 saat kadar süren Padua-Roma yolunu, 3’te 1’i sürede kateden İtalyan polisi, olayla ilgili olarak paylaştığı tweette “Bir hayata kurtarmak için süper güçlere ihtiyacınız yok” ifadelerini kullanırken; “Dayanışma, teknoloji ve verimlilik de yardımcı olur” dedi.

Lamborghini Huracan, normal şartlarda bir polis arabası olamayacak kadar özel bir otomobil. Zira çift kapılı olduğundan Huracan kullanan polisler, bir suçluyu tutuklasalar dahi aracın içinde oturtabilcekleri bir yer bulamayacaklar. Yine de Huracan, maksimum 325 km/s hızıyla tutuklamak için olmasa da yakalamak için iyi bir tercih olabilir.

İtalyan polisinin olayla ilgili olarak paylaştığı video