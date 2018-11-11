Tesla, Araçlarında Düzenlemeye Giderek Seçenekleri Azaltıyor

Tesla'nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı'nın Robyn Denholm olması ile beraber, şirket Model S ve Model X'ler konusunda düzenlemeye gidiyor. Üretim sayısının artması için farklı model sayısının azaltılması ve teslimatın hızlandırılması bunlardan biri.

Elde edilen bilgilere göre Tesla'nın üretim hattı sürecinde değişime gitmesinin sebebi "sunulan ürün sayısını basitleştirerek müşteriler için en iyi deneyimi sağlamak". Değişikliklerin ilk aşaması ise fiyatlandırma konusunda.

Buna göre Model S 75D ve Model X 75D, 1000 dolarlık birer fiyat artışı görecekken fiyatları sırasıyla 78 bin dolar ve 84 bin dolar olacak. Daha yüksek batarya kapasitesi sunan 100D modellerinin fiyatları ise 500 dolar azalarak sırasıyla 96 bin dolar ve 99 bin dolar olacak.

Değişiklikler tahmin edebileceğiniz üzere sadece fiyatlandırma konusunda değil; iç tasarım seçeneklerinde de var. Model S ve Model X'lerin ikisi de artık standart olarak daha ucuz Siyah Tekstil yerine "Tamamen Siyah Premium" ile gelecek. Ancak biraz daha iyi Krem Premium ya da Siyah ve Beyaz Premium seçeneklerine yükseltmek isterseniz ödemeniz gereken ekstra ücret 3300 dolardan 1500 dolara düşürülmüş.

Başka bir değişiklik ise Model S'in dış seçeneklerinde karşımıza çıkıyor. Tesla artık Model S'te panoramik sunroof seçeneğini kaldırırken bunun yerine sadece cam tavan seçeneğini kullanıyor olacak. Benzer şekilde ters çocuk koltuğu koyma özelliği de kaldırılanlar arasında. Şirket, ufak çocuklarla seyahat edecekseniz Model X'in daha doğru olacağı düşüncesinde.

Siyah Anarchid Tekerlekler seçeneği ise fabrikadan satın alınamayacak olurken artık sadece after-market şeklinde temin edilebilecek. Model X'in orta konsollu 6 koltuklu seçeneği de satışta olmayacak. Öte yandan karbon fiber spoilerlar ise Model S'te standart olarak gelecek.