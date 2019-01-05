Rüzgar enerjisinden elektrik üretimi için İzmir'e yapılan yatırım 2 milyar dolara ulaştı.

Küresel ısınmanın günbegün arttığı şu zamanlarda doğal enerji kaynaklarına yönelmek, yapabileceğimiz en mantıklı hareketler arasında bulunuyor. Türkiye'de bu bağlamda İzmir'e oldukça büyük yatırım yapıyor. Öyle ki İzmir'e rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi elde etme amacıyla yapılan yatırımlar 2 milyar doları aşmış durumda.

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Mehmet Yavuz konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda: "İzmir’e kurulan yüzlerce rüzgar türbininin toplam kurulu gücü bin 300 megavatı (MV) geçerken, kente yapılan rüzgar yatırımı 2 milyar dolar seviyesine ulaştı." ifadelerine yer verdi. Aynı zamanda İzmir'in, Türkiye'deki bütün rüzgar enerjisi üretiminin %20'sini karşıladığını da sözlerine ekledi.

Rüzgar yatırımı kapsamında İzmir'de sanayi sektöründe çalışan her 120 kişiden birinin rüzgar enerjisi ekipmanları üretiminde olmak üzere 4.000'ini aşkın kişinin istihdam edildiğini söyleyen Yavuz: "1998 yılında Türkiye’de kurulan ilk rüzgar enerjisi santraline de ev sahipliği yapan İzmir; Enercon, Siemens – Gamesa, LM Wind Power, TPI Composites gibi dünya çapında faaliyet gösteren firmalar tarafından üretim merkezi olarak belirlendi." dedi.