"İzmir Fayı Daha Kırılmadı, Şimdi Daha Çok Korkuyorum"

Geçtiğimiz hafta yaşanan İzmir depremi ile ilgili açıklamalarda bulunan MTA eski mühendisi Dr. İsmail Kuşçu, söz konusu depremin İzmir fayından kaynaklanmadığını, İzmir fayının 352 yıldır kırılmadığını söyledi.

Günümüzden 12 yıl önce İzmir’in Bayraklı ve Balçova ilçelerinde yükselmekte olan binalara dair, “Dehşete kapılıyorum. Bölge bir zamanlar denizdi. Bölgenin altını kazsanız şokella gibi bir yapı çıkar.” ifadelerini kullanan MTA eski mühendisi Dr. İsmail Kuşçu, geçtiğimiz cuma günü gerçekleşen korkunç İzmir depremi sonrasında yeni açıklamalarda bulundu.

“Ben o sözleri İzmir’de, karadan denize uzanan yeni bir fay bulduğumuzda söylemiştim.” diyen Dr. Kuşçu, söz konusu fayın 1668 yılından bu yana 352 yıldır kırılmadığını belirterek, “O zaman kırıldığında İzmir yerle bir olmuştu. O fayın literatürdeki adı İzmir Fayı, 1668’de oldu son deprem ve İzmir diye bir yer kalmadı. Ki o zamanki binalar ahşap ve daha dayanıklıydı depreme, ona rağmen yerle bir oldu.” şeklinde konuştu.

"(Cuma günü) kırılan, benim sözünü ettiğim fay değil"

“Bugünü düşünemiyorum. İzmit Körfezi için de söylemiştik, kötü şeyler olacak, buralar yıkılıp gidecek, demiştik. Oldu.” diyen Dr. Kuşçu, İzmir’e her gittiğinde üzüldüğünü ve endişe duyduğunu belirtirken, “Bir gün o dehşet sesle uyanacak İzmir. Epeyce bir zaman geçti. Belki de bu konuşma bitmeden, belki de yarın sabah mı olacak bilmiyorum. Ama olacak.” ifadelerini kullandı.

İzmir’de Gülbahçe ile Sığacık Körfezi arasında uzanan fayların deniz tabanında devam ettiğini hatırlatan Dr. Kuşçu, “Şimdi daha çok korkuyorum. Çünkü kırılan benim sözünü ettiğim fay değil. Ben o sözleri İzmir’den geçen ve deniz uzantısını yeni bulduğumuz fay için söylemiştim.” derken sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Bu fay 1668 yılından bugüne kırılmadı. 70 kilometre uzaktaki fay İzmir’i böylesine etkilediyse içindeki fayın kırılmasını düşünemiyorum. Aynı fay üzerinde 7 ve üzeri deprem oluş sıklığı 250 yılda bir. Ama 1668’den beri 352 yıl geçmiş, kırılmamış. Seferihisar kırılması İzmir fayını etkilemiş midir? Bu ayrıca incelenmelidir.”