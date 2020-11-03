İzmir Depremi Sonrası Yeni Kritik Uyarı: Ana Artçı Gelmedi

İzmir'de meydana gelen 6,9'luk depremle ilgili konuşan Doç. Dr. Serkan Irmak, 6,9'dan daha düşük olacak ana artçı depremin henüz meydana gelmediğini söyledi. Vatandaşları uyaran Irmak, yetkililerin "Girilir" izni vermediği evlerden uzak kalınması gerektiğini ifade etti.

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Irmak, İzmir'de gerçekleşen ve hepimizin içini yakan 6,9'luk depremle ilgili bir açıklama yaptı. Ana artçı depremin henüz gerçekleşmediğini söyleyen Irmak, vatandaşların dikkatli olup, hasarlı binalardan uzak durmalarını ifade etti. Irmak'a göre ana depremden sonra 1100 artçı deprem meydana geldi.

Irmak'a göre artçı depremler olmaya devam edecek. Ancak bu depremlerin farklı büyüklüklerde olacağını söyleyen öğretim üyesi, 6,9'dan biraz daha düşük olan güçlü bir artçı depremin yaşanabileceğini söylüyor. Irmak'a göre vatandaşlar, yetkililerin "Girilir" izni vermediği binalardan uzak durmak zorundalar.

Serkan Irmak, binaların taşıyıcı sistemlerinde kırıkların olabileceğini, bunun kimi zaman gözle görülemediğini ifade ediyor. Yaşanacak şiddetli artçılarda bu tür kırıklar nedeniyle ciddi sorunlar yaşanabileceğini söyleyen Irmak, 2011 yılında Van'da meydana gelen depremde bu durumun en acı şekilde yaşandığının, artçılarda çöken binalarda can kayıplarının yaşandığının altını çiziyor.

Bu arada deprem bölgesinden de hem sevindiren hem üzen bazı açıklamalar geliyor. Edinilen son bilgilere göre 6,9'luk depremde 102 vatandaşımızı kaybettik. Ayrıca 1026 yaralımızın 143'ünün de tedavisi devam ediyor. Umutlar yavaş yavaş tükeniyor olsa da arama kurtarma ekipleri, bunca saat sonra bile enkaz altından bir can çıkarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu bağlamda enkaz altından canlı olarak çıkarılan son canımız, 4 yaşındaki Ayda bebek oldu. Ayda, deprem meydana geldikten 91 saat sonra kurtarıldı.