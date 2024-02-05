İzmir merkezli dev bir vurgun yaşandığı iddia ediliyor. İddialara göre göre Ocakçı Holding, bir personele 2 milyar 500 milyon TL kaptırdı. Şirketin kurucusu Sedat Ocakçı'ya da ulaşılamadığı söyleniyor.

Gün geçmiyor ki güzel ülkemizde büyük bir dolandırıcılık olayı yaşanmasın. Bu kez yeni bir iddia, İzmir'den geldi. 2 milyar 500 milyon liralık bir vurgun yaşandığı ve çok sayıda vatandaşın mağdur olduğu öne sürülüyor. Peki bu kez neler yaşandı?

Edinilen bilgilere göre Ocakçı Holding'in kurucusu olan Sedat Ocakçı, yüksek kâr vaadi ile vatandaştan para topladı. Ancak bu para, Ocakçı Holding bünyesinde çalışan bir siber güvenlik uzmanı olan Salih Han tarafından çalındı. Soğuk cüzdandaki parayla sırra kadem basan Han, aynı zamanda Sedat Ocakçı'nın akrabasıydı. İlk aşamada borcunu ödeyeceğini söyleyen Sedat Ocakçı'dan da haber alınamadığı iddia ediliyor.

İzmir Çiğli'deki holding binası boşaltıldı

Edinilen bilgilere göre Ocakçı Holding'in İzmir Çiğli'de bulunan merkez binası da boşaltıldı. Bölgeden gelen haberlere göre binanın elektrik ve su faturaları iki aydır ödenmiyor. Ayrıca binadaki Ocakçı Holding ibareleri de kaldırılmış durumda.

Sedat Ocakçı, sosyal medyada borcunu ödeyeceğini söylemiş

Bu arada; Sedat Ocakçı'nın sosyal medyadaki paylaşımlarında konuyu kabullendiği bildiriliyor. İddialara göre Ocakçı, sosyal medyadaki bir paylaşımında "Ekibimin içinden ve kendi kanımdan birisinin bu ihaneti kanımızı dondurdu." ifadesini kullandığı ifade ediliyor. Borcunu da ödeyeceğini söyleyen Ocakçı'ya ulaşılamıyor olması da dikkat çekici.

2,5 milyar TL'lik vurgun iddialarıyla ilgili aktaracaklarımız, şimdilik bu kadar. Eğer konuyla ilgili yeni bilgiler edinirsek sizleri bilgilendireceğiz.