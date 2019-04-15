Jaden Smith’in olduğu bir sahnede spot ışıklarını çalmak çok zor olmasa da, Tesla Model X oldukça dikkat çekici bir gösteriye imza attı.

Kaliforniya’da gerçekleştirilen ve bizim bronzlaşmış ünlü resimlerinden tanıdığımız Coachella festivali başladı. Festivalde pek çok isim sahne alıyor ve bu isimlerden biri de Will Smith’in oğlu olan (genel kanıya göre başka da pek bir vasfı olmayan) Jaden Smith oldu.

Smith’in şarkılarının arasında, henüz yayınlanmamış olan Summertime adlı bir şarkı ve Icon da bulunuyordu. Icon, Tesla Model X’ten bol bol bahseden bir şarkı olarak dikkat çekiyordu. Şarkının klibinde de araç kullanılmıştı.

Jaden Smith, Coachella’daki performansında konser için özel olarak modifiye edilmiş, arka kapılarını kanat gibi açmış olan bir Tesla Model X’in üzerine çıkarak şarkısını söyledi.

Tesla, ilk dönemlerde kabul edilmesi zor bir marka olduysa da satışlarını ve toplum gözündeki imajını oldukça düzeltmeyi başardı. Jaden Smith’in konserinde kullanmasının dışında Kanye West, Will.I.Am, Brad Pitt, Cameron Diaz, Harrison Ford gibi isimler de Tesla kullandığı bilinen ünlüler arasında.

Tesla, premium bir araç olarak sunulmasına rağmen lüks araç kategorisinde de başarılı bir performans sergiliyor. Aracın donanım ve yazılımından ziyade yarattığı fütüristik hissiyat büyük ilgi görüyor.

Jaden Smith’in Tesla Model X üzerinde gerçekleştirdiği performansını aşağıda yer alan videoda görebilirsiniz.