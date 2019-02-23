Otomatik acil fren sistemi sayesinde hayatları kurtaran Tesla Model X, bir kez daha hünerlerini gösterdi.

ABD merkezli otomotiv ve enerji şirketi olan Tesla, son yıllarda piyasaya sürdüğü otomatik pilotlu ve tam elektrikli araçlarıyla tanınıyor. Elektrikli otomobil sektöründeki en büyük başarıya sahip olan Tesla'nın 360 derecelik kameralarla donatılan araçlarının sahip olduğu yapay zeka ise kazaların gerçekleşebileceğini önceden tahmin ederek kaçınma manevraları gerçekleştirebiliyor.

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Tesla Model X sürücüsü, Texas'ın Houston şehrinde yer alan Bissonnet Sokağı'nda yeşil ışık yandığı sırada harekete geçtiğinde aracının ani bir fren gerçekleştirdiğini söylüyor. Frenin sebebine başta anlam veremeyip korkan Tesla kullanıcısı daha sonra önünden hızla geçen arabayı görmüş. Kırmızı ışıkta süratle geçen arabayı ise hiç fark etmediğini, Tesla Model X'in Acil Fren Sistemi ile hayatını kurtardığını belirtiyor.

Tesla'nın Kullanıcı Kitabı'nda Acil Fren Sistemi ile ilgili: "Otomatik Acil Fren, ön kameralardan ve radardan gelen bilgileri kullanarak aracın ön kısmında diğer bir cisme olan yakınlığını ölçer. Mesafenin düşük kalması hâlinde sistem; otomatik olarak devreye giriyor, araç yavaşlıyor ve bir çarpışmada alınabilecek olan hasar en aza indirgeniyor." maddesi yer alıyor.

Elektrikli Tesla araçları -Model S, Model X ve Model 3- günümüzde (NHTSA'ya göre) en güvenli araçlar arasında bulunuyor. Texas'ta yaşanan bu olayda hızla gelen aracın hem ön tarafında hem de arka tarafında göçüklerin bulunması ve kırmızı ışıkta hız kesmeden geçmesi, aracın sürücüsünün insanların canını önemsemediğini gösteriyor. Tesla Model X de burada devreye girerek hayat kurtarıyor.