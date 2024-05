Jahrein ile Enes Batur Sosyal Medyada Birbirine Girdi

Milyonlarca takipçiye sahip iki sosyal medya fenomeni Jahrein ile Enes Batur, X'te sert bir tartışmaya girdi. Hakaretlerin havada uçuştuğu tartışma şimdilik bitmiş gibi görünüyor.

Sosyal medya, herhangi iki insan arasındaki mesafeyi neredeyse sıfıra indirmiş durumda. Öyle ki bugün dünyanın en "ulaşılamaz" görülen kişisi hakkında bir platform üzerinden paylaşım yapabilir ve o kişinin yazdıklarınıza yanıt verdiğini görebilirsiniz. Tabii bu aşırı samimiyet(!) sosyal medyanın toksik ve tartışma meydanı özelliğini de pekiştiriyor.

Sosyal medya dünden beri ise popüler yayıncı Jahrein ile artık aktif olmasa da bir dönem Türkiye'nin en popüler YouTuber'ı olan Enes Batur arasındaki tartışmaya ev sahipliği yapıyor. Milyonlarca takipçiye sahip iki ismin X üzerindeki atışmalarında zaman zaman birbirlerine karşı son derece sert ifadeler kullandığı görüldü.

Her şey, Kleanin'in Jahrein-Overdrama iddialarıyla başladı:



sonuçta büyük yayıncılardan olduğu için dediği şeyler gerçekten haber yapılabilir şeylerdi, haberleri yapıyoduk biz de. (bu arada başka hiçbir yayıncı bunu yapmıyor)

işin kopma noktası jahrein subathonunda onurcana mesaj atmış sub rekorunu geçtik diye, hatta sanırım daha öncesinde de geçmiş 1-2 gün önce. onurcan da post hazırlayıp atamamış çünkü adamın işi var 12 saat sette çekim yapıyor, geliyor belki vakti olmuyor.

bizim çok haberi yaşandıktan 3-5 gün sonra attığımıza denk gelmişsinizdir overdrama'da. çünkü hem onurcan hem ben overdrama'da tam zamanlı çalışma gibi bir durumumuz yok. overdrama bizim hobimiz. overdramanın geliri gerçek anlamda sıfır.

çok örnek verdiğiniz elraenn sub rekorunu kırdıktan 8 gün sonra paylaşmışız overdrama'da. gidip inceleyebilirsiniz her şey açık.

ama jahrein onurcana ses kaydı atıp bir gün bile bekleyemediği için kitlesini bizim üzerimize yönlendirdi. bizi sürekli elraenn haberi yapmayla suçladı ki böyle bir şey yok.

dönemsel olarak bazı yayıncıların fazla haberi çıkıyor olabilir ama ne onurcan'ın ne benim elraenn'le bir bağlantımız bile yok, elraenn'in kendisi de çıkıp bunu onaylayabilir gayet.

yayında overdrama

sonra onurcan'ın şahsi twitterına da girdi ve onurcan'ın, elraenn'in izleyici rekoru paylaşma flooduna geldi, onurcan orda alt alta tweetlerle işte "izleyici 45k oldu", "izleyicisi 55k oldu" gibi şeyler paylaşmıştı.

herkesin normal olarak farkında olması gereken common sense bir cümle kuracağım:

overdrama demek onurcan ve kleanin demek. ama onurcan demek overdrama demek değil.

tıpkı büyük şirketlerde çalışan insanların biosuna "twitler kendi düşüncelerimdir şirketimi alakadar etmez" yazması gibi. ben eminimdir ki jahrein bu durumun çok farkında. ama kitlesini bize yöneltip saldırtmak için bu common sensei görmezden geliyor bilerek.

bakın bu onurcan'ın kendi şahsi twitterı. isterse çeker sikini atar, bize ne?

ama jahrein bunu kitlesine servis edip sanki overdrama bunu atmış gibi bizle dalga geçti, şimdi bütün jahrein fanları benim yorumlarıma bile "elraenn 65k oldu mu" gibi şeyler yazıyor. jahrein'e manipüle olan gerizekalılarsınız masmaalesef.

bu arada yayında girildi overdrama sayfasına aşağı doğru inerken diyor ki "hep elraenn paylaşmışlar bakın". ama aşağı inerken ekranda jahrein eksik olmuyor, bi jahrein haberi yukarı çıkıyor başka bi jahrein haberi aşağıdan geliyor orası bile rezillik. bunu göre göre "beni paylaşmıyorlar, elraenn paylaşıyorlar sadece" derken nasıl utanmadı ben anlamadım. yüzsüz herif.

bu iğrenç kitle yönlendirmeden sonra twitterda büyük saldırı altına alındık biz de engelledik o saldıran bütün hesapları doğal olarak. zaten şurda zevkine habercilik yapıyoruz bir de onların bizi darlamasını mı çekicez?

sonra noldu,

jahrein overdrama'ya beni paylaşmayın dedi, yayınında da bizi tehdit etmiş paylaşırlarsa telif atacağım diye.

jahrein bir magazin twitterı açtırdı, bunu büyük ihtimal duymadınız çünkü bok gibiydi tasarımları falan adı dramaag mı neydi. ama yetmedi,

jahrein bi magazin hesabı daha açtırdı platcorn diye. onlar da haberleri bizden çalmaya başladılar. baya baya bizim logomuzun olduğu videoyu indirip kendileri paylaşmışlar eşek kadar logo var videonun üstünde falan textler de kopya zaten çok komik sjdgjdfk

devamında jahrein pandaya saldırarak eski dramayı tekrar alevlendirdi. ve bu haberleri biz paylaşamadığımız için sadece platcorn paylaştı ve kendi de o sayfayı rtleyip alıntılayarak büyüttü.

bu arada platcorn bağımsız, tarafsız olduğunu iddia ediyo banner ve bi teşekkür tweetinde.

bağımsız ve tarafsız platcorn'un bir tweeti şöyle mesela:

"Jahrein, Burhimum ile gerçekleştirdiği yayında Risotto sevgisinden bahsetti."

en son da jahrein bizim birini engellememizin ssiyle overdrama'yı tagleyerek "Ha?" diye tweet atmış. dediğim gibi tabii ki engelleyeceğiz bize saldıranları.

düşünebileceğiniz gibi burda jahrein'in amacı overdrama'yı tekrar hedef göstermek ve linçletmek.

jahrein son yayınında platcorn'u promote ederken bizim hakkımızda "taraflı oeları" söyleminde de bulundu. nankör ve küstah bir herif.

herneyse,

overdrama hiç kimsenin taraflı haber sayfası olmadı. küçük yayıncılardan gelen reklam tekliflerini bile geri çeviriyoruz para kazanmamamıza rağmen.

ben taraflı olsam neden elraenn'in taraflı haberini yapayım izlemiyorum bile. gider hype, gugucan, uthenera, kaanflix haberini yaparım. bunların birini kayırdığımızı gördünüz mü overdrama'da?

nefret ettiğimiz yayıncıların bile haberine "paylaşalım ya" diyoruz onurcan'la.

neyse ne, artık kendi tarafsız magazin sayfalarında kendileri çalıp kendileri oynarlar ne diyelim

post çaldıklarını yüzlerine vurunca beni engellemişler bu arada sjdkgkdfk

(bu arada başka hiçbir yayıncı bunu yapmıyor)işin kopma noktası jahrein subathonunda onurcana mesaj atmış sub rekorunu geçtik diye, hatta sanırım daha öncesinde de geçmiş 1-2 gün önce. onurcan da post hazırlayıp atamamış çünkü adamın işi var 12 saat sette çekim yapıyor, geliyor belki vakti olmuyor.bizim çok haberi yaşandıktan 3-5 gün sonra attığımıza denk gelmişsinizdir overdrama'da. çünkü hem onurcan hem ben overdrama'da tam zamanlı çalışma gibi bir durumumuz yok. overdrama bizim hobimiz. overdramanın geliri gerçek anlamda sıfır.çok örnek verdiğiniz elraenn sub rekorunu kırdıktan 8 gün sonra paylaşmışız overdrama'da. gidip inceleyebilirsiniz her şey açık.ama jahrein onurcana ses kaydı atıp bir gün bile bekleyemediği için kitlesini bizim üzerimize yönlendirdi. bizi sürekli elraenn haberi yapmayla suçladı ki böyle bir şey yok.dönemsel olarak bazı yayıncıların fazla haberi çıkıyor olabilir ama ne onurcan'ın ne benim elraenn'le bir bağlantımız bile yok, elraenn'in kendisi de çıkıp bunu onaylayabilir gayet.yayında overdrama instagram sayfasına girdi geçmiş haberimize bakarak sürekli "elraenn yemek yedi paylaşın" gibi söylemlerde bulunarak kitlesini bize böyle yorumlar spamlaması için yöneltti.sonra onurcan'ın şahsi twitterına da girdi ve onurcan'ın, elraenn'in izleyici rekoru paylaşma flooduna geldi, onurcan orda alt alta tweetlerle işte "izleyici 45k oldu", "izleyicisi 55k oldu" gibi şeyler paylaşmıştı.herkesin normal olarak farkında olması gereken common sense bir cümle kuracağım:overdrama demek onurcan ve kleanin demek. ama onurcan demek overdrama demek değil.tıpkı büyük şirketlerde çalışan insanların biosuna "twitler kendi düşüncelerimdir şirketimi alakadar etmez" yazması gibi. ben eminimdir ki jahrein bu durumun çok farkında. ama kitlesini bize yöneltip saldırtmak için bu common sensei görmezden geliyor bilerek.bakın bu onurcan'ın kendi şahsi twitterı. isterse çeker sikini atar, bize ne?ama jahrein bunu kitlesine servis edip sanki overdrama bunu atmış gibi bizle dalga geçti, şimdi bütün jahrein fanları benim yorumlarıma bile "elraenn 65k oldu mu" gibi şeyler yazıyor. jahrein'e manipüle olan gerizekalılarsınız masmaalesef.bu arada yayında girildi overdrama sayfasına aşağı doğru inerken diyor ki "hep elraenn paylaşmışlar bakın". ama aşağı inerken ekranda jahrein eksik olmuyor, bi jahrein haberi yukarı çıkıyor başka bi jahrein haberi aşağıdan geliyor orası bile rezillik. bunu göre göre "beni paylaşmıyorlar, elraenn paylaşıyorlar sadece" derken nasıl utanmadı ben anlamadım. yüzsüz herif.bu iğrenç kitle yönlendirmeden sonra twitterda büyük saldırı altına alındık biz de engelledik o saldıran bütün hesapları doğal olarak. zaten şurda zevkine habercilik yapıyoruz bir de onların bizi darlamasını mı çekicez?sonra noldu,jahrein overdrama'ya beni paylaşmayın dedi, yayınında da bizi tehdit etmiş paylaşırlarsa telif atacağım diye.jahrein bir magazin twitterı açtırdı, bunu büyük ihtimal duymadınız çünkü bok gibiydi tasarımları falan adı dramaag mı neydi. ama yetmedi,jahrein bi magazin hesabı daha açtırdı platcorn diye. onlar da haberleri bizden çalmaya başladılar. baya baya bizim logomuzun olduğu videoyu indirip kendileri paylaşmışlar eşek kadar logo var videonun üstünde falan textler de kopya zaten çok komik sjdgjdfkdevamında jahrein pandaya saldırarak eski dramayı tekrar alevlendirdi. ve bu haberleri biz paylaşamadığımız için sadece platcorn paylaştı ve kendi de o sayfayı rtleyip alıntılayarak büyüttü.bu arada platcorn bağımsız, tarafsız olduğunu iddia ediyo banner ve bi teşekkür tweetinde.bağımsız ve tarafsız platcorn'un bir tweeti şöyle mesela:"Jahrein, Burhimum ile gerçekleştirdiği yayında Risotto sevgisinden bahsetti."en son da jahrein bizim birini engellememizin ssiyle overdrama'yı tagleyerek "Ha?" diye tweet atmış. dediğim gibi tabii ki engelleyeceğiz bize saldıranları.düşünebileceğiniz gibi burda jahrein'in amacı overdrama'yı tekrar hedef göstermek ve linçletmek.jahrein son yayınında platcorn'u promote ederken bizim hakkımızda "taraflı oeları" söyleminde de bulundu. nankör ve küstah bir herif.herneyse,overdrama hiç kimsenin taraflı haber sayfası olmadı. küçük yayıncılardan gelen reklam tekliflerini bile geri çeviriyoruz para kazanmamamıza rağmen.ben taraflı olsam neden elraenn'in taraflı haberini yapayım izlemiyorum bile. gider hype, gugucan, uthenera, kaanflix haberini yaparım. bunların birini kayırdığımızı gördünüz mü overdrama'da?nefret ettiğimiz yayıncıların bile haberine "paylaşalım ya" diyoruz onurcan'la.neyse ne, artık kendi tarafsız magazin sayfalarında kendileri çalıp kendileri oynarlar ne diyelimpost çaldıklarını yüzlerine vurunca beni engellemişler bu arada sjdkgkdfkson olarak unutmuşum ekliyim, jahrein'in kitle yönlendirmesinden sonra şahsi instagramıma bot takipçi, tweetlerime bot beğeni, bot elraenn'li yanıtlar falan atmaya başladılar ve devam ediyorlar xd

Jahrein ise bu paylaşımı alıntılayarak iddiaları reddetti:

Üstünkörü okudum ama hayatımda daha g*tten sıkma bi portakal görmedim. Ben kimseye drama sayfası açtırmadım. DramaG’yi Furkhaan açtı. Abi dedi bunlar y*rak gibi iş yapıyo iznin varsa ben açacağım. Buyur dedim you do you. Platcorn kimin bilmiyorum bile. Yanmışsınız diye yorumladım

Enes Batur ise bu paylaşımın altına yorum yaparak tartışmayı başlattı: "İkiyüzlülük"

adamlara gündem olmak için yazıp durmuşsun işine uymayınca boklamışsın “ikiyüzlülük.”

Jahrein'den sert yanıt: "etkileşim için 16 tane hayvanın içinden geçmişsin"

Olm etkileşim için papağanından maymununa 16 tane hayvanın içinden geçmişsin. Senin sence bu konular hakkında konuşmaya hakkın var mı? Umarım iyi geçiyordur withdrawal serüvenin. Bak dalgana. Bulaşma.

Enes Batur: "para kazanmaya başlamışsın yeni yeni"

Withdrawal diyo bide iii para kazanmaya başlamışsın yeni yeni

Jahrein: "Allahın köylüsü…"

Allahın köylüsü withdrawal’ı para çekmek sanmış. Google çeviriye mi yazdın naptın?

Enes Batur: "girdiğin herkesin hakkı bi gün sorulur."

Bide yaratmaya çalıştığın algıya bak seviyesizsin.. olmadığım birisi gibi göstermeye çalışsan ne umrumda bağımlısı olduğun etkileşim için türlü manipülasyonlar , karalama kampanyaları, izleyenlerine aşıladığın nefret , hedef gösterip girdiğin herkesin hakkı bi gün sorulur. toksik sinir hastası kafanı git iyileştir kirletme sosyal medyayı.