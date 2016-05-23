  • Jake Gyllenhaal, Yeni Spider-Man Filminde Yer Alacak mı?

Jake Gyllenhaal, Yeni Spider-Man Filminde Oynadığını Instagram'dan Duyurdu

1 dk okuma süresi
7
1
0
0
0
Jake Gyllenhaal, Yeni Spider-Man Filminde Oynadığını Instagram'dan Duyurdu
Instagram'da eğlenceli ve esprili bir video yayınlayan Jake Gyllenhaal, Spider-Man: Far From Home filminde oynadığını doğruladı.

Marvel hayranları haklı bir şekilde heyecanlanabilirler. Ünlü oyuncu Jake Gyllenhaal, dün akşam Instagram hesabında paylaştığı bir gönderi ile Temmuz 2019’da vizyona girecek olan Spider-Man: Far From Home filminde yer aldığını doğruladı. Üstelik Gyllenhaal, Mysterio karakterini canlandıracağını, bir Marvel filmi oyuncusuna yakışır şekilde oldukça eğlenceli bir video ile duyurdu.
İLGİLİ HABER

Spider Man'den Avengers 4 Spoilerı İsteyen Hayranına Şaşırtan Cevap: Beni Vururlar

Video, The Amazing Spider-Man çizgi romanının ‘Mysterio: Aranan Adamın Dönüşü’ başlıklı 311. sayısının kapak görüntüsü ile başlıyor ve çizgi romanın indirilmesi ile Jake Gyllenhaal görünüyor. Çizgi romanı şaşkınlıkla okuyormuş gibi görünen Gyllenhaal’ın ‘What the F…’ demesiyle de video sonlanıyor. Gyllenhaal ayrıca videonun açıklamasına ‘Spider-Man’i oynamadığımı yeni fark ettim.’ yazdı.

()

Jake Gyllenhaal’ın videonun yaptığı espri, oyuncunun sürekli olarak 2002-2007 yılları arasında Spider-Man’i canlandıran Tobey Maguire’ye benzetilmesine dayanıyor. Pek çok kişi Jake Gyllenhaal’ı, daha önce hiçbir Spider-Man filminde oynamamasına rağmen bir Spider-Man filminde gördüğünü zannediyor.

Kaynak : https://www.inverse.com/article/51489-spider-man-far-from-home-spoilers-jake-gyllenhaal-confirms-he-is-playing-mysterio
Etiketler: spider-man far from home
7
1
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
7
1
0
0
0