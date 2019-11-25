Unutulmaz filmlerden Titanik, 90'lı yılların en başarılı filmlerinden biri oldu. Filmin çekimleri sanıldığı kadar kolay değildi ve önemli bir problemi beraberinde getirdi. Ancak yönetmen James Cameron, soruna çözüm getirmeyi başardı.

Titanik filmi, 200 milyon dolarlık bütçesiyle zamanının en büyük bir girişimlerinden biriydi. Unutulmaz yapım, dünya çapında 1 milyar doların üzerinde gelir elde ederek bu çıtanın üzerine çıkan ilk film olmayı başardı. Titanik o dönemde oldukça zorlu şartlarda çekildi. Öyle ki yönetmen James Cameron, çekimler sırasında ilginç bir sorunla ilgilenmek zorunda kaldı.

Tarihi film, muazzam bütçesine rağmen üretimi süresince olabildiğince tasarruflu yollarla çekildi. Örneğin, Cameron'ın filmde görülen replika geminin sadece sancak tarafının yapımına karar verdiği ortaya çıktı. Bu seçim, çekimin yapıldığı yerde rüzgarın kuzeyden güneye esmesi nedeniyle yapıldı. Böylece Titanik'in bacasından çıkan duman, kıç tarafına doğru yönelerek geminin su içinde ilerliyormuş gibi görünmesini sağlayacaktı.

Ancak yönetmenin bu tercihi önemli bir sorunu beraberinde getirdi. Gerçek Titanik Southampton'daki limanda iskele tarafından demirlenmişti ve bu nedenle gemi filmde yanlış tarafından yüklenip yolcu alıyor gibi görünüyordu. Ünlü yönetmen bu soruna ilginç bir çözüm sunarak durumu kurtardı.

Southampton sahnesindeki her şey yatay olarak çevrildi. Titanik, üzerindeki harfler, tüm dekorlar ve oyuncular yatay yönde döndürüldü. Ardından prodüksiyon sonrasında tüm film, gerçeğe uygun olması için yatay olarak çevrildi. James Cameron oldukça temiz bir çözüm sunarak ve zorlu hatayı önlemeyi başardı. Ayrıca geminin tarihine tamamen bağlı kalması da takdire şayan.

Titanik filminde yaşanan problem:

Sahnenin Orijinali: