Hollywood Reporter'ın haberine göre The Amazing Spider-Man 2'nin kötü karakteri Electro, Jamie Foxx ile yeni serinin üçüncü filminde geri dönecek. Habere göre Jamie Foxx, Electro rolü için şimdiden görüşmelere başladı.

Marvel, bugüne kadar üç ayrı Spider-Man serisine ev sahipliği yaptı. İlk seri 3 filmden, ikinci seri olan The Amazing Spider-Man serisi iki filmden oluşuyordu. Şu anda devam eden ve Tom Holland'ın Peter Parker'a hayat verdiği seri olan Spider-Man serisiyse şimdilik iki filme sahip.

Bu iki filmin yanı sıra diğer Marvel evreni filmlerinde de karşımıza çıkan yeni Spider-Man, yakın zamanda üçüncü filmine kavuşacak. Fakat bugün The Hollywood Reporter tarafından yapılan bir habere göre The Amazing Spider-Man serisinde gördüğümüz bir karakter, üçüncü filmle birlikte geri dönecek.

Electro, Jamie Foxx'la yeniden dönüyor:

The Amazing Spider-Man serisinin ikinci filminde Peter Parker'ı fazlasıyla zorlayan Electro, yeni serinin üçüncü filminde yeniden karşımıza çıkacak. Haberin en güzel yanıysa Electro karakterini canlandıracak aktör, The Amazing Spider-Man 2'de karaktere hayat veren Jamie Foxx'un ta kendisi olacak.

Hollywood Reporter'ın haberine göre Jamie Foxx, şu anda Marvel Sinematik Evreni'nde yer almak üzere görüşmelere başladı. Fakat Jamie Foxx'un yeni filmde canlandıracağı Electro'nun The Amazing Spider-Man 2'de canlandırdığı Electro'yla aynısı olup olmayacağı şu an için net değil. Ancak karakter aynı şekilde karşımıza çıkarsa bu bizi çoklu evreni düşünmeye yönlendirebilir.

Yani böyle bir şey gerçekleşirse Marvel Sinematik Evreni, Tobey Maguire ve Andrew Garfield'ın Peter Parker'larına, Miles Morales'e ve Gwen Stacy'e ev sahipliği yapabilir. Önümüzdeki haftalarda Jamie Foxx'un Marvel Sinematik Evreni'nin gidişatı hakkında ipucu verecek gelişmelerini mutlaka göreceğiz.

Jamie Foxx'un canlandırdığı Electro, yeni seride geri dönecek karakterlerden ilki değil. Daha önce Spider-Man: Far From Home'un bitiş sahnesinde J. Jonah Jameson'ın geri döndüğünü, üstelik karakteri yeniden J.K. Simmons'ın canlandırdığını görmüştük. Bakalım Marvel, bizi daha nelerle karşılayacak.