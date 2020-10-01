Cem Yılmaz’ın ilk yazdığı, yönettiği ve oyunadığı, Türk sinemalarının unutulmazları arasına giren film olan G.O.R.A.’yı ve Erşan Kuneri karakterini bilirsiniz. Cem Yılmaz’ın verdiği bilgilere ve alınan duyumlara göre Erşan Kuneri karakteri kendisine özel bir dizi ile ekranlara gelecek.

2020 yılında bile hâlâ arkadaş ortamında esprileri dönen, Cem Yılmaz’ın 2004 yılında vizyona giren filmi G.O.R.A., en az film kadar efsane karakterlere sahipti. Bu karakterlerden biri de yetişkin filmleri sektöründe çalışan Erşan Kuneri'ydi.

Cem Yılmaz’ın 2020’nin başında verdiği sinyallerle Erşan Kuneri karakterinin bir diziye sahip olacağını öğrenmiştik. Kendisinin Temmuz ayında Instagram üzerinde yaptığı paylaşımdan da dizinin şu anda eskiz karalama aşamasında olduğunu öğrendik. Bunlardan yola çıkarak Erşan Kuneri dizisinin çıkış tarihi, konusu ve oyuncularına dair bilinen detayları derledik.

Erşan Kuneri dizisi ne zaman çıkacak?

2021 yılının Sonbahar aylarında çekimlerine başlanılacak olan Erşan Kuneri dizisi için Cem Yılmaz’ın Temmuz ayındaki paylaşımları göz önüne alındığında, dizinin çıkış tarihi için 2022 yılını gösterebiliriz. Şu an için henüz eskiz karalama aşamasında olan, G.O.R.A. ve Arif v 216 filmlerinden tanıdığımız Erşan Kuneri karakterinin dizisi için 2022’ye kadar bekleyeceğiz gibi görünüyor.

Erşan Kuneri dizisinin konusu olacak?

Cem Yılmaz’ın söylediğine göre Erşan Kuneri dizisinin geçtiği tarih 1975-1978 yılları arasında yer alacak. Türk Sinemasının erotik film tufanıyla kasıp kavrulduğu dönem olan bu yıllarda bir yönetmen olan Erşan Kuneri'yi izleyeceğiz. Şu an için elimizdeki bilgilere göre dizi, Erşan Kuneri’nin bu yıllar arasında erotik filmler dışında farklı film türlerini denemesini ele alacak.

Bununla beraber Arif v 216 filmindeki Erşan Kuneri’nin yetişkin film yönetmenliği dışında müzik yapımcılığı yaptığını da biliyoruz. Bu sebeple dizide sadece G.O.R.A. filminde gördüğümüz ‘mavi don’ sahnesi gibi sahnelerin veya film çekimi sahnelerinin değil, müzikle alakalı eğlenceli sahnelerin de dizide yer aldığını görebiliriz.

Erşan Kuneri dizisinin diğer karakterleri kimler olacak, dizide bu karakterler kimler hayat verecek?

Ünlü komedyenin Instagram üzerinde yaptığı paylaşımda diziye dair eskiz bir karalama yer alıyor. Bu eskizde dizinin karakterlerini görebiliyoruz. Bu karakterler Tumtum İbrahim, Alev, Altın Oran, Miki Muammer, Seyyal, Payro Cemal ve tabii ki Erşan Kuneri. Bu karakterleri tam olarak kimin canlandıracağı bilgisi henüz belli olmamakla beraber, efsane bir başka karakter olan Bob Marley Faruk’un dizide yer alıp almayacağı de bilinmiyor.

G.O.R.A.’da Bob Marley Faruk karakterini canlandıran Rasim Öztekin, bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları sebebiyle kavuğunu ünlü oyuncu ve tiyatrocu Şevket Çoruh’a devretmişti. Bu sebeple Rasim Öztekin’in bu dizide yer alması pek mümkün gibi görünmüyor ancak dizinin ona göndermelerle dolu olacağını tahmin etmek zor değil.

Dizi, yerli bir platformda yayına verilecek

İlk baştaki söylentilere göre Cem Yılmaz, bu projeyi Acun Ilıcalı’nın yeni yerli dizi platformu Exxen’de yayınlayacaktı. Ancak daha sonra bu söylentiler geçerliliğini yitirdi zira Cem Yılmaz, katıldığı bir programda kendisinin Acun Ilıcalı ile bir projeye girişmeye yeltendiğini, fakat farklı sözleşmeler nedeniyle bunun henüz mümkün olmayacağını söyledi.

Dizinin yayınlanabileceği diğer yerli platformlar da bildiğiniz gibi bluTV ve PuhuTV. Komedyenin başka bir açıklamasında dizinin erken aşamalarda Netflix’e gelmeyeceği, ancak ilerleyen dönemlerde bunun gerçekleşebileceği yönünde. Cem Yılmaz’ın dediğine göre dizinin internet platformunda yayınlanmasının sebebi yaş sınırlandırması ve TV'deki denetimlerin artırılması.

Erşan Kuneri dizisi toplamda 8 bölümden oluşacak:

Komedyenin açıklamalarına göre Erşan Kuneri dizisi, 8 bölümlük mini bir seri halinde yayınlanacak ve Erşan Kuneri’nin 1975-1978 yılları arasında erotik filmler dışında farklı film türlerini denemesini konu alacak. Bu kadar az bölüm sayısıyla 3 yıllık bir süreci nasıl işleneceği her ne kadar merak konusu olsa da insanların daha fazlasını isteyeceğini öngörmek mümkün.

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