Japonya Endüstriyel Bilim ve Teknoloji Enstütüsü'nün çalışmaları yolunda gitmeye devam ederse, yakın gelecekte montaj elemanları işsiz kalabilir.

Araştırmacılar, HRP-5P olarak adandırdıkları bir humanoid robot geliştirdi. Bu robot sayesinde, daha şimdiden bir çok montaj işlemi gerçekleştirilebiliyor. Özellikle iş kazalarının çoğunlukta yaşandığı montaj ve demontaj işletinde kullanılması planlanan robotlar, şimdiden oldukça efektif bir performans gösteriyor.

HRP-5P'nin ilk prototipi hem çevre kontrolü yapabiliyor hem de yapay zekasıyla nesneneleri tanımlayabiliyor. Alçı panellerini de kolaylıkla monte edebilen robot, üst düzey tornavida kullanma yeteneğine de sahip.

HRP-5P Humanoid Robot

Tasarlanan robotun henüz insan esnekliğine ve hızına sahip olmadığını belirtmek gerek. Ancak henüz prototip aşamasında olan bu robot nihai sürümüne ulaştığında hem daha az iş kazasıyla hem de daha kusursuz montaj işlemleriyle karşılaşacağız gibi görünüyor.