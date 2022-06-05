Japon otomobil üreticilerinin üretim oranları geçtiğimiz yıla oranla bu Nisan ayında %20 geriledi. Sebebi ise malumunuz: Çip krizi.

Nisan ayında sekiz büyük Japon otomobil üreticisinin toplam küresel üretimi, bir önceki yıla göre %20,1 düşüşle 1,66 milyon araca düştü. Geçtiğimiz gün yayınlanan endüstri verileri, Şanghay'da COVID-19’un neden olduğu dünya çapında çip krizinden doğan üretim azalmasını ortaya koyuyor.

Sekiz otomobil üreticisinden Toyota Motor Corp. ve Honda Motor Co. da dahil olmak üzere altı otomobil üreticisi düşüş gösterdi. Hatta Toyota %9,1 düşüşle 750.000 adetlik tahmininin altında kalarak 692.259 otomobile düştü.

Öncelikle: Çip krizi neden doğdu ve ne sonuçlar doğuruyor?

Çip krizi, son iki yıldır birçok markayı oldukça zor duruma sokan; hatta bazı büyük şirketleri bile neredeyse kapanmanın eşiğine getiren oldukça ciddi bir problem. Her ne kadar krizin sebebi olarak COVID-19 pandemisi gösterilse de aslında durum biraz daha karışık.

Pandemiye ek olarak kriz, pek çok farklı faktörün ortak bir sonucu. Mesela bu etkenlerden ikisi; çip üreticilerinin dikkatini çekmek adına bazı endüstriler arasında yaşanan rekabet ve kötü bir planlama. Çip krizi sebebiyle birçok teknoloji devi, başta otomobiller olmak üzere teknolojik ürünlerin üretiminde çok geri kalmaya başladı. Bu sebeple piyasadaki araç sayısı azaldığı için otomobil fiyatları da uçuşa geçiyor.

Konuyla alakalı en detaylı açıklama Toyota’dan geldi

Honda: %54 düşüş

%54 düşüş Mazda: %49,9 düşüş

%49,9 düşüş Nissan: %26,5 düşüş

%26,5 düşüş Toyota: %11,1 düşüş

Toyota ve diğer otomobil üreticileri, hızlanan dijitalleşmeyle artan talep nedeniyle otomobil, klima ve akıllı telefon gibi geniş bir ürün yelpazesinde kullanılan çiplerin üretim krizi nedeniyle üretimi kısmak zorunda kaldı. Honda'nın küresel üretimi, Çin'deki yavaş üretim nedeniyle %54,2 düştü. Biz de sizlere geçtiğimiz gün Honda'nın sevilen Civic modelinin son 40 günde 3 kere zamlandığında bahsetmiştik. Bunun en büyük etkenlerinden birisi de tabii ki çip krizi dolayısıyla üretimde bu denli bir düşüş yaşanması olabilir.

Mazda Motor Corp. ve Nissan Motor Co. da sırasıyla %49,9 ve %26,5 düşüş yaşadı. Toyota, Nisan ayında küresel satışlarının bir önceki yıla göre %11,1 düşüşle 763.708 araca düştüğünü ve sekizinci ayda düşüş kaydettiğini söyledi. Japonya'daki satışları, mini araçlar da dahil olmak üzere %16,8 düşüşle 103.143 adede düşerken, yurt içi üretimi %9,0 düşüşle 243.425 araca geriledi. Toyota'nın denizaşırı satışları %10,2 düşüşle 660.565 araca düşerken, üretim %9,1 düşüşle 448.834 adede geriledi.

Toyota yaptığı açıklamada, "Hem COVID-19 hem de parça tedarik eğilimleriyle ilgili koşullar belirsizliğini koruyor, ancak etkiyi en aza indirmek için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Buna karşılık, Subaru Corp.'un dünya çapındaki üretimi, üç ayda %63,3 büyüdü. Ancak geri kalan otomotiv firmaları, bu kadar şanslı değil. Bu sebeple çip krizi yakında bir zamanda çözülmezse fiyatlarda daha fazla zam gerçekleştiğini görmemiz oldukça olası.