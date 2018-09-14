Japonya'da bir robot bilimci, küçük bir çocuk yüzüne sahip bir robot geliştirdi. Şimdilerde dünyaya tanıtılan robot, biraz ürkütücü diyebileceğimiz çocuksu suratıyla ilgi çekti.

Japonya’da robotlar üzerine çalışan bilim insanı Profesör Hiroshi Ishiguro, çocuk yüzlü robot geliştirdi. Osaka Üniversitesi’nde Ishiguro’nun geliştirdiği robotun yüzü ve elleri oldukça gerçekçi görünüyor. Küçük bir erkek çocuğunu andıran bu robotun adı ise Ibuki.

Prof. Hiroshi Ishiguro, Ibuki isimli çocuksu görünüme sahip robotunu, insanlarla etkileşime geçmesi için tasarladığını belirtti. Ibuki aynı zamanda insanlar gibi iletişim kurabiliyor ve duygularını yine insanlar gibi mimik ve jestleriyle aktarabiliyor. Çocuksu bir yüze ve oldukça gerçekçi ellere sahip Ibukinin gövdesi ve kafası transparan olarak tasarlanmış.

Çocuk yüzlü robot Ibuki'nin videosunu aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz: