Batan Bir Teknenin Yolcuları, iPhone Sayesinde Kurtuldu

Japonya seyahati esnasında tekneleri batan bir grup, suya dayanıklılığı sayesinde bozulmayan bir iPhone sayesinde yardım çağırarak kurtulmayı başardı.

Daha önce Apple Watch’ın insanları kurtardığına şahit olmuştuk. Bu defa kahramanlık yapma sırası ise iPhone’a geldi. Japonya’da gerçekleşen olayda Rachel Neal ve arkadaşları, Okinawa kıyılarında bir adayı ziyaret etmek amacıyla bir tekne kiraladılar. Teknenin parçalanması üzerine ise Neal ve arkadaşları suya atlamak zorunda kaldılar.

The Today Show’a konuşan Neal, yanında daima bir acil durum çantası olduğunu belirtti. Çantanın içinde bir de iPhone vardı. Erkek arkadaşının telefonu su geçirdiği için çalışmayan Neal’in iPhone’u, su geçirmeye dayanıklı olması sayesinde çalışmaya devam ediyordu. Neal bu telefonu kullanarak Japon sahil güvenlik yetkililerine ulaşmayı başardı.

Neal ve arkadaşları, yaklaşık bir buçuk saat süren bir bekleyişin ardından Japon sahil güvenlik görevlileri tarafından kurtarıldı. Neal, kurtulma anlarını da kameraya çekti.

Apple CEO’sı Tim Cook, kadının hikayesinin paylaşıldığı bir tweet’i retweet ederken, “Olağanüstü hikaye - hepinizin iyi olmasına çok sevindik.” ifadesini kullandı.

Neal’ın hangi telefon modelini kullandığı belli değil. Suya dayanıklı olduğu gerçeğinden yola çıkarak iPhone 7 veya daha yeni bir telefon kullandığını söylemek mümkün. Apple'ın suya dayanıklı olan ilk telefonu iPhone 7 idi. Bu cihazlar, 30 metre derinliğe kadar su geçirmiyor.