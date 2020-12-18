Japonya’da Sürücüler, Trafikte 40 Saat Mahsur Kaldı (Video)

Japonya'da aniden bastıran kar yağışı, binlerce sürücünün yollarda mahsur kalmasına yol açtı. Kara saplanan bir araba yüzünden Tokyo-Niigata otoyolunda kilometrelerce kuyruk oluştu.

Geçtiğimiz çarşamba günü Japonya’da bulunan Tokyo-Niigata otoyolunda akıl almaz bir olay yaşandı. Binlerce insan, şiddetli kar yağışının ardından uzun bir süre boyunca trafikte mahsur kaldı. Tamamen karla kaplı yolun ortasında 14 kilometre boyunca uzanan trafikte mahsur kalan sürücü ve yolcular, geceyi yolun ortasında geçirmek zorunda kaldı.

Soğuk hava şartları, trafikte kalan herkese zor anlar yaşattı. Acil müdahale ekipleri, araçlarda bulunan insanlara yiyecek, içecek, benzin ve battaniye yardımında bulundu, yolun belirli bölgelerine portatif tuvaletler yerleştirdi. Japon basınında yer alan bilgiye göre iki kişi de hastaneye kaldırıldı.

Sürücüler, 40 saat boyunca açılmayan trafikte dondurucu soğukla başbaşa kaldı

Bir arabanın kara saplanıp mahsur kalması sonucunda oluşan trafik, binlerce yolcuyu saatlerce esir tuttu. Vatandaşlar, ilerleyebilmek için 40 saat beklemek zorunda kaldı. Hava soğuk olduğu ve her yer karla kaplı olduğu için zor anlar yaşayan kişilere, ilk yardım ekipleri yardımda bulundu.

Japonya’nın otoyol operatörü Nippon Expressway Company (NEXCO), yolu açmak için hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. Trafiğin daha da artmaması için otoyol girişleri kapatılmak zorunda kalındı. Uzun çalışmalar sonucu cuma sabahı Niigata’ya giden şerit açılsa da, Tokya’ya giden şeritte hala uzun kuyruklar bulunuyordu. NEXCO, bir yandan çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da radyo aracılığı ile mahsur kalan insanlara karbonmonoksit zehirlenmesine karşı dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Onlarca saat açılmayan trafikte bir sürücü, kar suyu içmek zorunda kaldı

30’lu yaşlarında bir kadın ve 60 yaşındaki bir adam, yoğunluğun gerçekleştiği sırada mide bulantısı ve solunum zorluğu problemleriyle hastaneye kaldırıldı. Trafikte mahsur kalan sürücülerden birisi; “Gerçekten çok korktum. Tüm yiyecek ve içecekleri tükettim. Şimdi su içebilmek için pet şişesinin içinde kar eriteceğim” ifadelerini kullanarak, mağduriyetini dile getirdi.