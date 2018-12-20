John Wick: Chapter 3’e İlk Bakış: İki Köpek, İki Kat Aksiyon

Sinema tarihinde kötü adamların aldığı en kötü kararlar arasında, John Wick’in köpeğini öldürmek var. Öyle görünüyor ki yeni filmde köpeklerin sayısı iki olacak.

Kameranın çılgınca titretilmediği, dövüşlerin tarz sahibi olduğu aksiyon macera serisi John Wick’in üçüncü filmine dair detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

John Wick serisinde her zaman köpeklerin ayrı bir yeri var. İlk filmdeki köpeği öldürmeseler belki John Wick’e herkesi öldürtmeyeceklerdi hatta. Serinin üçüncü filminde ekibe katılan Halle Berry’nin karakteri Sofia, köpek sahibi karakter geleneğini devam ettirecek.

Sofia karakterinin de Belçika Malinois türü iki köpeği var ve orijinal filmdeki Wick gibi onun için de köpeklerin anlamı büyük. Filmin yönetmeni Chad Shatelski verdiği röportajda bu bağlantıyı vurgularken, dövüş sahnelerinin de Sofia’nın köpekleri üzerine kurgulandığını söylüyor.

John Wick’i oynayan Keanu Reeves ise Sofia ile John’un bir geçmişlerinin olduğunu ve yardım için ona gittiğini söylüyor. Reeves filmin, ikinci filmin bittiği noktada başladığını belirterek daha sonra işlerin sarpa sardığını ifade ediyor.

Yeni filmde ayrıca Anjelica Huston da yer alacak. Yönetmene göre Huston’un karakteri Wick’in korunması için önemli bir rol oynayacak. Serinin geleceğini ise hayranlarının John Wick 3’e vereceği tepkiler belirleyecek. İlk filmi yaptıklarında insanların onlara gülmesine hazır olduğunu söyleyen Stahelski, filmin başarısız olması halinde hademelik işleri yapmaya hazır olduğunu söylüyor (seni şakacı).

John Wick: Chapter 3 17 Mayıs 2019’da vizyona girecek.