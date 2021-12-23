Dünya genelinde büyük başarı elde eden aksiyon film serisi John Wick’in dördüncü filminin vizyona gireceği tarih duyuruldu. Geçtiğimiz yıllarda yapılan açıklamalar 2022 yılını işaret etse de küresel salgın, John Wick’in yapım sürecini de etkilemiş gibi görünüyor. İşte John Wick 4’ün vizyon tarihi…

Son zamanların en beğenilen aksiyon serisi olan John Wick, dördüncü filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Matrix’in yıldızı Keanu Reeves’in başrolünde yer aldığı John Wick, ilk olarak 2014 yılında seyircilerin karşısına çıkmıştı. Büyük başarı elde eden filmin ikincisiyse 2017 yılında yayınlanmıştı. İlk iki filmiyle hayranlarını tatmin etmeyi başaran serinin üçüncü filmi de 2019 yılında vizyona girmişti. Şimdi de serinin dördüncü filminin vizyon tarihi duyuruldu.

John Wick 4’ün vizyon tarihi kesin olarak belli oldu:

Geçtiğimiz yıl yapılan bir açıklamada serinin dördüncü ve beşinci filmlerinin aynı anda çekileceği ifade edilmişti. Ayrıca dördüncü filmin 2022 yılının ortalarına doğru yayınlanacağı bilgisi de paylaşılmıştı. Ancak küresel salgın sebebiyle çekimleri aksayan filmin tam olarak hangi tarihte izleyicilerle buluşacağı belli değildi. Bugün yayınlanan bir video ile artık bu tarih netlik kazandı. Serinin yeni filmi John Wick 4, maalesef ki birçok hayranın umduğunun aksine gelecek yıl vizyona giremeyecek.

Yayınlanan videoda filmin 24 Mart 2023 tarihinde gösterime gireceği belirtiliyor. Geçtiğimiz son iki yıl boyunca salgının etkilerinin devam ettiğini düşünürsek bu gecikmenin pek de sürpriz olduğunu söyleyemeyiz. Ancak görünen o ki serinin hayranları 24 Mart 2023 tarihine kadar önceki filmlerle yetinmek zorunda kalacak. Öte yandan Keanu Reeves hayranları sinema salonlarına akın etmeye başladı bile. Heyecanla beklenen The Matrix: Resurrections’a gelen ilk tepkiler paylaşılmaya başlandı bile.

John Wick 4’ün vizyon tarihi duyuru videosu: