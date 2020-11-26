Warner Bros., Fantastic Beasts 3 filmindeki Gellert Grindelwald rolünün artık Mads Mikkelsen tarafından canlandırılacağını resmen açıkladı. Mikkelsen'in filmin yönetmeninin ilk tercihi olduğu biliniyor.

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bazı haberler, Johnny Depp'in istifası sonrası Fantastic Beasts 3 filminde Gellert Grindelwald rolünde Mads Mikkelsen’i göreceğimizi öne sürüyordu. Warner Bros., kısa süre önce gerçekleştirdiği açıklama ile Mikkelsen’in Fantastic Beasts 3 kadrosuna katıldığını resmen duyurdu.

Bilmeyenler için; Johnny Depp, eski eşi Amber Heard’e şiddet uyguladığı yönünde çıkan haberlerin ardından The Sun’a “iftira” davası açmış ve kaybetmişti. Bunun üzerine Warner Bros., Deep’in Fantastic Beasts filmindeki rolünden istifa etmesini istemiş, Deep de bu talebi kabul etmişti.

Mads Mikkelsen, yönetmen David Yates’in ilk tercihi konumundaydı

Gellert Grindelwald rolünün boşa çıkmasıyla birlikte Warner Bros.’un projeyi iptal edebileceği de konuşulmuş olsa da şirket, bunun yerine Grindelwald rolü için uygun adaylar aramaya başladı. O dönemki söylentiler, filmin yönetmeni David Yates’in ilk tercihinin daima Mads Mikkelsen olduğu yönündeydi.

J.K. Rowling ve Steve Kloves’un senaryosunu yazdığı Fantastic Beasts 3 filminin yapımcılığını David Heyman, Lionel Wigram ve Tim Lewis üstlenirken; Neil Blair, Danny Cohen, Josh Berger ve Courtenay Valenti de yönetici yapımcı olacak. Filmin oyuncu kadrosunda ise Mikkelsen’e Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Callum Turner, William Nadylam, Poppy Corby-Tuech, Jessica Williams, Victoria Yeates ve Jude Law eşlik edecek.