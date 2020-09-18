Aktarılan bilgilere göre Henry Cavill, Warner Bros. ile yapılan yeni anlaşma neticesinde Superman rolüne geri dönüyor. Anlaşmanın üç filmlik olduğu ifade edildi.

Hem The Cultured Nerd hem de DCUNews’in DC’ye yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre İngiliz aktör Henry Cavill, yeniden Superman olarak karşımıza çıkmak için Warner Bros. ile yeni bir anlaşma imzalamış durumda. Şu an için ortada herhangi bir resmi açıklama bulunmadığının altını çizelim.

İlk kez 2013 yılında, Man of Steel filmi ile kırmızı pelerini sırtına geçiren Henry Cavill, sonrasında ise Batman v Superman ve Justice League filmlerinde bir kez daha Superman olarak karşımıza çıkmıştı. Bu filmlerin gişede istenen başarıya ulaşamaması, Warner Bros.’un Superman ile olan planlarını bir süreliğine askıya almasına neden olmuştu.

Yeni sözleşme ile üç Superman filminde daha Henry Cavill'i kırmızı pelerin ile görebiliriz

The Cultured Nerd’e göre Warner Bros., hala bir Superman filmi yapmaya çok sıcak bakmıyor. Bu nedenle Henry Cavill, anlaşmayı imzalarken Warner Bros.’a yeni bir Superman filmi projesi oluşturmak için stüdyoya yardım edeceğini belirtti. Yine de Superman’in hangi film ile DC evrenine geri döneceği şimdilik bilinmiyor.

Aktarılan bilgilere göre Henry Cavill ile Warner Bros.’un yeni ‘Superman’ sözleşmesi, İngiliz oyuncunun üç filmde başrol olmasını kapsıyor. Ayrıca yine sözleşme gereği Superman’i birkaç filmde de yan rolde görebiliriz. Şimdilik geri dönüş ile ilgili resmi bir açıklama bulunmadığından kesin bir şey söylemek pek mümkün değil.

Geçtiğimiz aylarda da Henry Cavill’in yeniden Superman’i canlandırmak için kendisine yapılan teklifi kabul ettiği öne sürülmüş, bu iddialar hakkında yorum yapmak istemeyen Cavill, karakteri yeniden canlandırmaktan memnun olacağını belirtmekle yetinmişti.