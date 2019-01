Jumanji 2'nin Kadrosuna, Hollywood'dan Yıldız Bir İsim

Dwayne 'The Rock' Johnson ile beyaz perdeye keyifli bir dönüş yapan Jumanji'nin yeni filmi yavaştan şekillenmeye başladı.

90 neslinin en büyük efsanelerinden olan ve 1995 yapımı filmi ve yine aynı dönemlerde televizyonda yayınlanan çizgi dizisiyle fırtınalar estiren Jumanji'nin yeni filminin kadrosuna önemli bir isim eklendi. Adını Cehennem Silahı (Lethal Weapon) serisinden hatırlayacağınız, Hollywood'un ağır toplarından Danny Glover, filmin kadrosuna eklenen bir başka yıldız isim oldu.

Jumanji: Welcome to the Jungle'ın devamında yaşanacak olayları konu alan filmde, Danny Glover'ın yanı sıra Danny DeVito ve Awkfania gibi ünlü isimler yer alacak.

Projeye katılan isimlerle ilgili konuşan The Rock, "Bu tip 'OG' aktörlerle aynı seti paylaşmak büyük bir heyecan olacak. Bu kadar ünlü ismin Jumanji evrenine katkıda bulunmasını izleme fikri mükemmel." şeklinde konuştu.

2017 yılında 962 milyon dolarlık müthiş bir hasılat elde eden film, dünya tarihinin en çok izlenen 43. yapımı olarak adeta gişeyi paramparça etmişti. Jumanji 2, 2019'un Aralık ayında bizlerle olacak.