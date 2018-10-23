Akıllı Telefonların Ekran Değişim Ücretleri Ne Kadar?

Akıllı telefon üreticileri, ürün fiyatlarında olduğu gibi servis fiyatlarında da farklı fiyatlandırma politikaları izliyor. Apple, ekran değişim ücreti için adeta bir telefon parası isterken Huawei, lafı bile edilmeyecek fiyatlara telefonların ekranlarını değiştiriyor.

Her telefonun farklı fiyata sahip olması gibi akıllı telefonların tamir ücretleri de birbiri ile paralellik göstermiyor. Akıllı telefonların en pahalı parçaları ekranları ve ne yazık ki kırılmaya en müsait parçaları da ekranları. Peki Türkiye’nin en çok tercih edilen akıllı telefon markaları olan Apple, Samsung ve Huawei, akıllı telefonlarının ekranlarını kaç TL’ye değiştiriyor?

Apple

Apple, piyasaya sunduğu ürünlerin fiyatları ile daima tartışma konusu olmuştur. Şirketin pek çok kişiye göre yüksek olan fiyatlandırma politikası, konu ekran değişim ücreti olduğunda da değişmiyor. Apple, ekran değişim ücretleri konusunda Samsung ve Huawei'yi geride bırakarak ilk sıradaki yerini alıyor.

iPhone Xs Max 2.490 TL iPhone Xs 1.999 TL iPhone X 1.999 TL iPhone 8 Plus 1.199 TL iPhone 8 999 TL iPhone 7 Plus 1.199 TL iPhone 7 999 TL iPhone 6s Plus 1.199 TL iPhone 6s 999 TL iPhone 6 Plus 999 TL iPhone 6 899 TL

Samsung

Samsung, ekran değişim ücretlerinde Apple'ın ardından ikinci sırada yer alıyor. Samsung, en yeni amiral gemileri Galaxy Note9, Galaxy S9 gibi modellerinde ekranları iPhone Xs Max'e göre daha uygun fiyata değiştiriyor olsa da konu eski amiral gemilerine geldiğinde daha pahalı olduğu söylenebilir. Burada Samsung amiral gemilerinin çok daha büyük ekranlara sahip olması da önemli bir faktör.

Galaxy Note9 1550 TL Galaxy S9+ 1510 TL Galaxy S9 1450 TL Galaxy Note8 1550 TL Galaxy S8+ 1450 TL Galaxy S8 1400 TL

Huawei

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, telefon fiyatlarında olduğu gibi ekran değişim ücretlerinde de Samsung ve Apple'ın arkasında kalıyor. Son model Huawei amiral gemileri, Apple'ın iPhone Xs Max'inden neredeyse yarı yarıya daha ucuza yepyeni bir ekrana kavuşa biliyorlar. Huawei'nin telefon fiyatlarında olduğu gibi servis fiyatlarında da tüketici dostu olması, markanın hızla yükselmesindeki en büyük etken.

P20 Pro 1398 TL P20 642 TL P20 Lite 409 TL Mate 10 Pro 1288 TL Mate 10 Lite 417 TL Mate 20 Lite 488 TL

Şirketlerin resmi web sitelerinde yer alan bu fiyatlardan da anlaşılabileceği gibi tüm üreticiler, ekran değişim ücretlerinde de akıllı telefon fiyatlandırma politikalarını sürdürüyor. Apple, Samsung ve Huawei'nin diğer akıllı telefon modelleri ve parçaları için ne kadar ücret talep ettiğini resmi web sitelerini ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.