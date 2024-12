Son zamanların en başarılı oyunlarından biri olan Elden Ring'in toplam kaç kopya sattığı açıklandı.

FromSoftware imzası taşıyan Elden Ring, Şubat 2022’de resmen piyasaya sürülmüştü. Souls like ve RPG türlerindeki yapım, kısa sürede tüm dünyada popüler olmayı başarırken oynayan herkesin beğenisini kazanmıştı. Hatta o yıl “Yılın Oyunu” ödülüne de layık görüldüğünü görmüştük.

Tabii ki bu kadar başarılı bir oyunun satış miktarları da yüksekti. Şimdi ise Bandai Namco ve FromSoftware’den bu konuya ilişkin açıklama geldi.

28,6 milyon satışa ulaştı

Yapılan basın duyurusuna göre Elden Ring’in toplam satış sayısı, 28,6 milyona kadar çıkmayı başardı. Haziranda oyunun 25 milyon kopya satışına ulaştığı belirtilmişti. Bu da 6 aylık süreçte 3,6 milyon daha sattığı anlamına geliyor. Yani yapım, 2 yıllık olmasına rağmen hâlâ yüksek seviyelerde satmaya devam ediyor.

Oyunun önceki satış miktarlarına da bir bakalım. 20 milyon satışa Şubat 2023’te ulaşmıştı. 2022’nin kasımında ise 17,5 milyon civarı satış yapmayı başarmıştı.

Maalesef bu yılın haziran ayında çıkan eklendi Shadow of the Erdtree’nin ne kadar sattığı hakkında bir bilgi yok. Ancak onun da başarılı olduğunu tahmin edebiliriz. DLC’nin çıkışının ardından oyunun oyuncu sayısı önemli oranda artış göstermişti. Hatta Shadow of the Edrtree’nin geçtiğimiz günlerde düzenlenen The Game Awards’ta “Yılın Oyunu” ödülüne layık gösterildiğini bile görmüştük.