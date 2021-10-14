Dünya Genelinde Toplam Kaç Kişinin Oyun Oynadığı Belli Oldu

Statista'nın açıkladığı son verilere göre dünya genelinde oyun oynadığını söyleyen insanların sayısı 3,24 milyara ulaştı. Asyalılar, Avrupalılardan daha fazla oyun tutkunuyken, neredeyse her iki bilgisayardan bir tanesinde video oyun oynanıyor.

Dünyanın en büyük pazar araştırma şirketlerinden Statista, video oyun dünyasına ilişkin son verilerini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre 2021 yılında aktif olarak oyun oynayanların sayısı 3,24 milyara yükseldi. Yapılan araştırmalar, Asya'nın video oyunlara Avrupa'dan daha fazla ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor. Zira 1,48 milyar Asyalı, 715 milyon Avrupalı oyun oynuyor.

Yapılan araştırmalar, bilgisayardan, konsoldan ve mobil cihazlardan oyun oynayanların sayısında artış olduğunu ortaya koyarken, bilgisayar aracılığıyla oyun oynayanların oranının ciddi anlamda yüksek olduğunu gözler önüne seriyor. Öyle ki bilgisayar sahiplerinin yüzde 48 gibi çok ciddi bir bölümü, oyun oynadığını belirtiyor. Yani neredeyse her iki bilgisayardan bir tanesi oyun için kullanılıyor.

"Türkiye'de oyun endüstrisine verilen devlet desteği yüksek"

NTV'ye konuşan IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, Türkiye'nin bu alanda önemli işler yaptığını belirterek şu cümleleri kurdu; Ülkemiz özelinde oyun sektöründeki girişimci sayısı ve gelir artışının en önemli nedenlerinden biri, devlet destekleri. Mobil Uygulama ve Bilgisayar Oyunu Geliştirme Desteği, yazılım, maaş ve rapor giderleri konusunda girişimcileri destekliyor. Girişimcilerin devlet desteklerinden eksiksiz şekilde yararlanarak ve maliyetleri minimuma indirerek ekosistemdeki yerlerini almalarına katkı sağlıyoruz.

Özellikle de koronavirüs pandemisi nedeniyle evlerinde kalmak zorunda kalan insanlar, ister istemez video oyunlarına yönelmek durumunda kaldılar. Bu durum, endüstrinin geneline yansımış durumda. Öyle ki Wepc'nin yaptığı bir araştırma, bilgisayarlar için oyun donanımı endüstrisinin 2023'e kadar 70 milyar dolara ulaşacağını gözler önüne seriyor...