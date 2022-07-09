Kadınlar mı Yoksa Erkekler mi Daha Fazla Uyur?

ABD vatandaşı insanlarla yürütülen bir uyku deneyinde erkeklerin mi kadınların mı daha fazla uyuduğuna dair merak giderildi, hangi cinsin diğerinden daha fazla uyuduğu ortaya çıktı.

ABD’deki Georgia Tıp Fakültesi'nde yapılan yeni bir çalışmada iki cinsiyet arasından hangisinin daha çok uyuduğu sorusuna cevap bulundu. Amerikalı insanlar üzerinde yürütülen deneylerde sadece hangi cinsin daha çok uyuduğu değil, hangi yaş grubunun nasıl bir uyku alışkanlığına sahip olduğu da ortaya çıktı.

Ancak araştırmanın bu yazımızda ele alacağımız kısmı hangi cinsiyetin daha çok uyuduğu kısım olacak. Eğer dilerseniz farklı yaş gruplarının sahip olduğu uyku alışkanlıkları ve etkilerini araştırmanın asıl metninden görebilirsiniz.

200 milyon katılımcının yedi gün boyunca uyku kaliteleri izlendi

Georgia Tıp Fakültesi araştırmacıları, 'uyku' verilerini karşılaştırmak için yaklaşık 200 milyon ABD vatandaşı örnek olarak aldı. Araştırmaya yardımcı olan vatandaşların bileklerine takılan bileklikler sayesinde uyku saatleri, uyku aralıkları gibi veriler elde edildi. Ancak 2011'den 2014'e kadar toplanan bu veriler, günümüze kadar erişilebilir değildi.

Katılımcıların bileklerinde yedi gün boyunca günün her saati taşıdığı bilekliklerin uyku kalitesi verileri, nihayet gün yüzüne çıktı. Dr. Vaughn McCall, katılımcıların nabız ve uyku hareketlerine göre uyku kalitelerinin öçüldüğünü belirtiyor.

Peki araştırma sonucunda ortaya çıkan veriler ne oldu?

Araştırmanın sonucuna göre; kadınlar, ortalama olarak erkeklerden yaklaşık dört dakika daha fazla uyuyorlar. Nitekim kadınların uykusu, erkeklerden daha fazla bölünüyor ve aslında daha verimsiz bir uyku yaşadıkları düşünülüyordu. Araştırmanın sonuçlarında ise; uyku verimliliği konusunda erkekler ve kadınların eşit olduğu görüldü.

Araştırmacılar, kadınların kötü uyku kalitesi ve uyku bozukluğu bildirme olasılığı daha yüksek olduğu için erkeklerin ve kadınların neredeyse eşit derecede verimli uyku uyuduğunu da öğrendiler. Araştırmanın bir başka sonucuna göre kadınlar, erkeklerden daha geç uyuyor ancak uyku konusundaki cinsiyet farklılıklarını öğrenmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Araştırmanın yazarı, bebeklerin yetişkinlerden çok daha fazla uyumasının sebebini de günümüzdeki gündelik alışkanlıklarına bağlıyor. Eğer günümüzde telefon, bilgisayar ve televizyon gibi uyarıcılar olmasaydı hepimiz bebekler gibi uyuyor olurduk. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.