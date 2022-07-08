Gece Lambası ile Uyuyanların 'Uykularını Kaçıracak' Keşif

Amerikalı bilim insanları, 60 ila 80 yaş arasındaki kişilerle yaptığı testler sonucunda, ışıklı bir ortamda uyuyan kişilerin obezite, diyabet ve yüksek tansiyon gibi hastalıklara daha meyilli olduklarını ve erken yaşlandıklarını ortaya çıkaran bir çalışma gerçekleştirdi.

Sağlığımız üzerinde en çok etkisi olan unsurlardan biri ve hatta en önemlisi uykudur. Yapılan bir araştırmaya göre yetersiz uykunun çocuklarda %89 oranında, yetişkinlerdeyse %55 oranında obeziteye sebep olduğu açıklanmıştı. Diğer bir araştırmaya göre ise günde 7 ila 8 saat kadar uyumanın kalp krizi ve Tip 2 Diyabet riskini azalttığı ortaya çıkmıştı. Yeni yapılan bir araştırma ise uykuyu özellikle de ışıklı ortamlarda uyumayı sevenleri üzecek bir sonuç ortaya çıkardı.

Northwestern Medicine tarafından 60 ila 84 yaş aralığındaki yaşlı erkek ve kadınlar üzerinde gerçekleştirilen bir araştırma, gece uyurken herhangi bir düzeyde ışığa maruz kalan kişilerin obezite, yüksek tansiyon ve diyabet gibi hastalıklara yakalanma riskinin diğer kişilere göre çok daha fazla olduğunu keşfetti.

Testler yedi gün sürdü ve sonuçlar hiç iç açıcı değil

Yeni bir araştırma yapan Norhwestern Medicine uzmanları, uyku sırasında ışığa maruz kalmanın kişiyi erken yaşlandırdığını ve ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını ortaya çıkardı. Yedi gün boyunca, deneklerin bileğine takılı bir cihaz kullanılarak yapılan testlerde bazı denekler ışıklı ortamda uyurken bazıları ışıksız bir ortamda uyudu. 552 kişinin katıldığı testte, yalnızca 270 kişi günde en az 5 saat boyunca karanlık bir ortamda uyudu. Katılımcıların geri kalanı ise genellikle gece uykularının ortasında olan günün en karanlık beş saatinde bile bir miktar ışığa maruz bırakıldılar.

Araştırmada görev alan Dr. Minjee, “İster akıllı telefondan ister gece boyunca televizyonu açık bırakmaktan, isterse büyük bir şehirde ışık kirliliğinden olsun, günün 24 saati kullanılabilen çok sayıda yapay ışık kaynağı arasında yaşıyoruz. Yaşlı yetişkinler zaten diyabet ve kardiyovasküler hastalık için daha yüksek risk altındadır, bu nedenle geceleri ışığa maruz kalma ile ilgili bu hastalıkların sıklıklarında bir fark olup olmadığını görmek istedik.” diyerek araştırmanın amacını açıkladı.

Yapılan deneyler sonucunda, uyurken ışığa maruz kalan kişilerin hastalanma riskinin daha fazla olduğu ortaya çıktı. Bu hastalıklar arasında diyabet, obezite, yüksek tansiyon ve kardiyovasküler yani kalp hastalıkları yer alıyor. Işıklı ortamda uyumanın uykunun kalitesini de düşürdüğünü açıklayan uzmanlar, ışığa maruz kalanların daha geç uyuyup daha geç uyandıklarını açıkladı.

Işığa maruz kalarak uyumanın gençler üzerindeki etkisini de araştıran uzmanlar, loş ışıkta bile olsa ışıklı bir ortamın uyurken gençlerde ve yetişkinlerde, daha yüksek kan şekeri ve kalp atış hızına neden olduğunu ortaya çıkardılar.