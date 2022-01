Dünyanın En Saçma Binasının Yıkımına Başlandı

Google'da dünyanın en saçma binası olarak gösterilen Kahramanmaraş İl Özel İdare binasının yıkımına resmen başlandı. Yıkım 4 ay sürecek ve binanın arazisi, kent meydanı projesine dahil edilecek.

Akdeniz şehirlerimizden bir tanesi olan Kahramanmaraş, bir süre önce ülkenin gündemine oturmuştu. Zira Google'a "dünyanın en saçma binası" ya da İngilizce olarak "the most absurd build in the world" yazdığınızda, karşınıza çıkan yüz milyonlarca sonuç arasındaki ilk görsel Kahramanmaraş İl Özel İdare binasıydı. Uzun süre gündemde kalan binayla ilgili açıklama yapan yetkililer, yapının yıkılacağını ifade etmişlerdi.

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Kahramanmaraş İl Özel İdare binasının yıkımı için ihaleye çıkıldığından ve bir firmanın bu binayı 6,6 milyon TL'ye yıkacağından bahsetmiştik. Şimdiyse bu binayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İhaleyi kazanan firma, dünyanın en saçma binasının yıkımına resmen başladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yıkım alanında incelemelerde ve açıklamalarda bulundu.

4 ayda yıkılacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından yapılan açıklamalarda bu binanın 4 ay içerisinde yıkılacağı ve boşa çıkan arazinin de kent meydanına dahil edileceği, bu projenin 2 yıl içerisinde tamamlanacağı ifade edildi. Yıkım için belediyenin cebinden para çıkmadığını hatırlatan Güngör, molozun inşaat şirketine bırakılacağını da sözlerine ekledi. Hayrettin Güngör'ün konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Kahramanmaraş’ımızın en merkezi caddelerinden Trabzon Caddesi'ne cepheli bu binamızın yıkım çalışmalarına başladık. Bildiğiniz gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte İl Özel İdare binamızın da bulunduğu bu 40 dönümlük alanda bir dönüşüm çalışması yürütüyoruz. Valiliğimiz, eski adliye binası ile özel mülkiyete konu olan 40 dönümlük bir alanın dönüşümden bahsediyoruz. Eski adliye ve AFAD binamızın yıkımını geçekleştirdik. Şimdi de 18 katlı ve Google'da da yazdığınızda dünyanın en çirkin binası olarak çıkan bu binanın yıkımını gerçekleştiriyoruz. 30 yıl önce o günün şartlarına göre yapılmış ama yapıldığı günden bu yana hep eleştiri konusu olmuş. Bir; binanın civardaki binaları esas aldığımızda silueti bozması, bir diğeri de çok fonksiyonel olmaması gibi nedenlerle buradaki dönüşüm çalışmalarında bu binanın yıkımına başladık.

Daha önce bu binanın yıkılmaması, restore edilip daha fonksiyonel getirilmesi noktasında çalışmalar yaptık. Gördük ki, binanın fonksiyonel hale getirilmesi için yapacağımız harcama yıkılıp yapılmasındaki maliyetten daha yüksek olduğu için bunun yıkımını gerçekleştiriyoruz. Burada, kamuoyunda bilindiğinin aksine binanın yıkımı için belediye bütçemizden herhangi bir masraf yapmıyoruz. Yapmış olduğumuz ihale sonucunda burayı yıkan firma, hem binayı yıkacak hem de belediye bütçemize 6 milyon 600 bin liralık bir katkı sağlayacak. Yani biz, binanın yıkımı için bir masraf yapmadığımız gibi aynı zamanda bütçemize de bir katkı sağlıyoruz."