‘Dünyanın En Saçma Binasının’ Yıkım Maliyeti Belli Oldu

Kahramanmaraş şehrinin simgelerinden biri haline gelen İl Özel İdare Binası, aynı zamanda 'dünyanın en saçma binası’ olarak da biliniyor. Hem tasarımıyla hem de renkleriyle bu unvana erişen bina, ‘şehir meydan projesi’ kapsamında yakın bir zamanda yıkılacak. Binanın yıkımı için harcanacak miktar da ortaya çıktı.

‘Dünya’nın en saçma binası’ unvanına layık görülen ve zaman içinde Kahramanmaraş’ın simgesi haline gelen binanın yıkım maliyeti belli oldu. Bu saçma bina aslında şehrin en işlek bölgelerinden biri olan Trabzon Bulvarı üzerindeki İl Özel İdare Binası. 1994 yılında inşası tamamlanan bina, Lego’yu andıran tasarımı ve renkleriyle şehrin genelinden çok farklı bir duruş sergiliyor. Artık yıkımına karar verilen binanın kaç paraya mâl olacağı da ortaya çıktı.

Bina halk tarafından adres tarif ederken, buluşma noktası olarak ve şehrin birçok bölgesinden görülebilmesi sebebiyle referans noktası olarak kullanılıyordu. Fakat 2019 yılında binanın yer aldığı bölgede ‘şehir meydanı projesi’ kapsamında yıkım kararı verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle yıkılacak dünyanın en saçma binasının ne kadara mâl olacağıysa merak konusuydu.

Yıkım maliyeti 6,6 milyon TL:

Binanın yıkımını planlamak için yapılan ve 51 firmanın katıldığı ihalede verilen en yüksek teklif 6,6 milyon TL oldu. Büyükşehir Belediyesi’ne ödenecek olan bu paranın kim tarafından verileceği ise ihale sonuçlarının komisyon incelemesinden geçmesinin ardından paylaşılacağı öğrenildi. Fakat Kahramanmaraş halkının tamamının yıkım kararını olumlu karşıladığı söylenemez. Bir vatandaş binayı öyle benimsemiş ki onarımı için 30 milyon TL ödemeye hazır.

Kahramanmaraş’ta yaşayan iş adamı Mustafa Gök, binanın yıkımına karşı çıkan isimlerden biri. Yapının tadilatı için 30 milyon TL ödemeye hazır olan Gök, “Yeter ki bina yıkılmasın ve tadilata izin verilsin. Kafamızda çeşitli düşünceler var. Şehrimize bir marka kazandırmayı amaçlayan bir otel konsepti düşünüyoruz.” dedi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise binanın yıkımının kesin olduğunu söyleyerek soru işaretlerinin oluşmasının önüne geçti.