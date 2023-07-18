Fransa'da sıradan bir kahve molası, inanılmaz bir olaya dönüştü. Kafede oturan bir kadın, beklenmedik bir şekilde gök taşının hedefi oldu.

Fransa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kendi halinde bir kafeye oturup kahve içen kadının üstüne gök taşı düştü. İsmi açıklanmayan kadın, böyle bir olaydan şans eseri sağ kurtulan ilk kişi olabilir.

Milyonda bir olasılığı olan olayı yaşayan kadın, şaşkınlık içerisinde olanları anlamaya çalıştı. Verdiği röportajda, kaburgalarında bir şok dalgası hissettiğini söyledi.

Büyük bir piyangoyu iki kez kazanma olasılığınız, bir gök taşının size çarpma olasılığından daha yüksek!

NASA’nın verilerine göre her gün kabaca 48 tonluk gök taşı Dünya’ya iniyor. Bunların büyük bir kısmı da genelde insansız bölgelere düşüyor. Fransa’da bu olayın yaşanması, herkeste büyük bir etki yarattı. Röportaj veren kadın, "Yanımızdaki çatıdan büyük bir 'boom' sesi geldiğini duydum. Ardından kaburgalarımda bir şok dalgası hissettim. Hayvanlardan, özellikle yarasadan şüphelendim" dedi.

Gök taşı incelemeye alındı

Jeolog Thierry Rebmann, yaptığı incelemeler sonucunda kadına çarpan gök taşının demir ve silikon karşımı olduğunu tespit etti. Bu ise nesnenin ‘gerçek’ bir gök taşı olabileceğini doğruluyor. “Ilıman iklimlerde göktaşlarını bulmak çok zor” şeklinde açıklama yapan jeolog, sebebinin ise diğer elementlerle birleşmeleri olduğunu söyledi.

Bir insana gök taşının çarpmış olmasıyla ilgili çok az kayıt bulunuyor. Talihsiz kadının başına gelen bu durum, normalde art arda 44 kez tura gelme olasılığından bile daha düşük bir ihtimal.