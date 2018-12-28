Kanada Dağcılık Kulübü'nün yaptığı araştırma, Kanada'daki buzulların hızla erimekte olduğunu gösteriyor.

Prof. Zac Robinson ve British Columbia eyaletindeki Simon Fraser Enstitüsü Ekoloji Uzmanı Prof. David Hik önderliğinde yürütülen araştırmaya göre Kanada'nın üç büyük eyaletindeki buzların %80'i için 50 yıl ömür biçildi.

CanadianPress’e konuşan David Hik, bahsi geçen bölgenin kürsel ısınmanın en sıcak bölgelerinden biri olduğuna değinerek, "Alberta'daki Banff Ulusal Parkı'nın bir parçası olan Rocky Dağları'ndaki Peyto Buzulu kütlesinin yaklaşık yüzde 70'inin eridi. Küçük bir buzul ama gördüklerimizin tipik bir örneği" diye konuştu.

Araştırmaya göre gittikçe incelen buzların yer aldığı bölge, Antarktika ve Grönland'ın dışında kalan, dünyadaki bütün buzullardan daha büyük bir alanı kaplıyor. Prof. Zac Robinson, ısı artışının Rocky Dağları'ndaki buz kapaklarının parçalanmasına sebep olduğunu ve bunun hızla devam edeceğini belirtti.

Robinson, dağ buzullarının ısınmaya karşı düşük direncini göz önüne alınca, tarihin en dramatik buz kaybının beklendiğini belirterek şunları söyledi:

"Hızlı ısınma, daha az kar yağışı ve hızlı bir eriyik kombinasyonunun, buzulların uzunluk ve hacim olarak çekilmesine neden oluyor. Dağlar geleceğe önemli bir bakış açısı veriyor ve bize sırada ne olacağını gösterebilir."