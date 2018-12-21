Mars'taki Bu Buzul, Yaz Aylarında Bile Erimiyor

Komşumuz Mars, Güneş sisteminin en ilginç gezegenlerinden biri. Öyle ki; neredeyse tamamen çölden oluşan Mars, içinde yaz-kış varlığını devam ettiren su buzları da barındırıyor.

Yegane yuvamız olan Dünya, Güneş çevresindeki yörüngesinde dönmeye devam ederken gezegenin kuzey ve güney kutuplarında bulunan buzul tabakaları yaz aylarında eriyerek geri çekilmekte, kış aylarında ise yeniden oluşmaktadır. İnanması zor gelse de benzer süreçler kızıl gezegen Mars’ta da gerçekleşmektedir.

Komşu gezegenimiz Mars’ta su buzulları olduğu bilgisi artık bir sır değil. Bu buzullar, Güneş ışınlarının gezegene daha dik geldiği yaz aylarında eriyerek geri çekilirken, Güneş ışıklarının daha az geldiği kış aylarında yeniden geniş bir alanı kaplamaktadır. Bir yer hariç; gezegenin kuzey kutbu yakınlarında bulunan Korolev krateri.

Mars’ın kuzey kutup bölgesinde yer alan Olympia Undae kum denizinin birazcık güneyinde yer alan Korolev krateri, 81.4 kilometre çapı ile oldukça görkemli bir görüntüye sahiptir. Dahası, bu kraterin içinde bulunan buzul, gezegendeki diğer buzulların aksine tüm yıl boyunca varlığını korumaya devam eder. Peki bu nasıl oluyor?

Bunun temel nedeni, kraterin dibinin ‘Mars yüzeyinden’ iki kilometre derinlikte olması. Kraterin içinde bulunan buzul ise 60 kilometre çapa ve 1.8 kilometre kalınlığı sahip. Dolayısı ile söz konusu buzulun yüzeyi, Mars’ın yüzeyinden yaklaşık 200 metre aşağıda kalıyor. İşte bu küçük fark, buzulun yıl boyunca varlığını sürdürmesini sağlıyor.

Bildiğiniz gibi soğuk hava ile sıcak hava bir araya geldiğinde sıcak hava yükselirken soğuk hava aşağıya doğru iner. Mars’ın yüzeyinde yaz aylarında gerçekleşen sıcak hava akışı, Korolev buzuluna asla ulaşamaz. Zira buzulun üzerinde bulunan soğuk hava, sıcak havanın buzula ulaşmasını engeller.

Sıcak havanın soğuk havanın altına inememesinden dolayı, Korolev kraterinde bulunan buzul, gezegenin sıcaklığı ne kadar artarsa artsın varlığını korumaya devam ediyor. 25 Aralık’ta Mars yörüngesindeki 15. yılını kutlayacak olan Avrupa Uzay Ajansı’na ait Mars Express uzay aracı, kratere ait gönderdiği yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ile binlerce kilometrelik bir çöl olan Mars’ın ne denli büyüleyici manzaralara sahip olduğunu hatırlattı.