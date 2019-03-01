Kanada, Huawei CFO'su Meng Wanzhou'nun Ülkesine İade Edileceğini Açıkladı

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Kanada Adalet Bakanlığı tarafından, geçtiğimiz senenin aralık ayında tutuklanan Huawei'nin CFO'su Meng Wanzhou'nun ülkesine iadesi işlemlerinin başlatıldığı açıklandı.

Kanada Hükümeti, geçtiğimiz yıl gözaltına alının Huawei’nin CFO’su (Finansal İşler Müdürü) Meng Wanzhou’nun ülkesine iade edilmesine izin verdi.

Yapılan açıklamada “Bugün, Kanada Adalet Bakanlığı yetkilileri, Bayan Meng Wanzhou’nun ülkesine iadesinin işlemlerini başlattı” denildi. Ocak ayının sonunda, ABD Adalet Bakanlığı Huawei ve Meng’i ABD’nin İran’daki yaptırımlarını ihlal etmekle suçlamıştı.

Ne olmuştu?
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Huawei’nin CEO’su ve kurucusunun kızı ve şirketin CFO’su olan Meng Wanzhou, 1 Aralık 2018’de Kanada’da tutuklanmıştı. Tutuklanma sebebi ise şirketin ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delmesiydi.

Kaynak : https://www.reuters.com/article/us-usa-china-huawei-tech-extradition/canada-to-allow-extradition-case-against-huawei-executive-idUSKCN1QI5C7?feedType=RSS&feedName=topNews
Etiketler: huawei, ceo, meng wanzhou, CFO
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