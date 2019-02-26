Türk Telekom, Huawei Ortaklığıyla 5G Bağlantıyı Test Etti

Türk Telekom ve Huawei, AR ve VR kullanarak eğitimde bulut erişimi sağlayacak olan teknolojileri test etti. İki firma ayrıca MWC 2019’da İyi Niyet Anlaşması (MoU) TurkTech 1.0’ın altına da imza attı.

MWC 2019, bütün hızıyla devam ediyor ve sadece yeni cihazlar ve teknolojiler değil, yeni anlaşmalar da fuarda açıklanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın da katıldığı toplantıda, ülkemizde yapılan 5G çalışmaları konusunda atılan adımlar duyuruldu.

Huawei ve Türk Telekom’un İyi Niyet Anlaşması (MoU) TurkTech 1.0’a imza attığı toplantıda, iki firmanın AR ve VR tabanlı eğitim için 5G testleri yürüttükleri açıklandı.

Türkiye’nin ilk 5G uygulaması olduğu belirtilen uygulama, Huawei’nin faaliyet gösterdiği ülkelerdeki en iyi 5G bulut dikey sektör uygulamaları arasında gösterildi.

Türk Telekom CEO’su Paul Doany, Türkiye’deki kalkınmanın artması için pek çok alanda 5G ve ötesi teknolojilerin sunduğu yeniliklere ihtiyaç duyduğunu ifade ediyor.

Doany, "Bu yüzden Türk Telekom olarak, Huawei ile olan İyi Niyet Sözleşmesi sayesinde 5G uygulama alanlarını geliştirmeyi, bu konudaki testleri hayata geçirmeyi ve nihayetinde şebekelerimizde uygulamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Huawei Teknik Servislerden Sorumlu Global Başkanı Mr. Tang Qibing, "Eğitim konusu da Huawei için en önemli gündemlerden bir tanesi. Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde farklı aktivitelerle, teknoloji ve eğitimin gençlerimize maksimum faydayı sağlayacak şekilde ulaşması için çalışıyoruz. Akademik birimler içindeki teknoloji laboratuvarlarımızda gençlerimizin en ileri teknolojiyle eğitim alması için katkıda bulunuyor, Ar-Ge merkezimizle, Türk mühendislerin geleceğin teknolojisini geliştirmesi için birlikte çalışıyoruz.

Bu süreçte ülkenin önemli kurumları ile de iş birliği içinde çalışıyoruz. Türk Telekom ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği de gerek eğitim alanında sağladığı fayda gerekse 5G özelinde Türkiye’de hayata geçirilen segmentindeki ilk projelerden biri olması nedeniyle son derece önemlidir. AR/VR teknolojilerindeki gelişimi 5G'nin gücü ile birleştirerek, Türkiye'nin en büyük mobil operatörlerinden biriyle birlikte sunmak bizler için de gurur vesilesi oldu. Projenin hayata geçmesinde katkıda bulunan tüm ekiplere içtenlikle teşekkür ederim." dedi.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Türkiye'nin ilk 5G bulut uygulamasını gerçekleştirmiş olmamızın verdiği gurur, uygulamamızın Huawei tarafından 'En İyi 5G Bulut Dikey Sektör Uygulamalarından Biri' olarak gösterilmesi ile ikiye katlandı." dedi.

Kıraç’a göre yeni nesil teknolojiler eğitime büyük katkılar sağlayacak ve bu teknolojilerin aktif kullanımı, Türkiye’ye büyük verimlilik kazandıracak.

Test için kullanılan AR/VR içeriği de Türk Telekom’un hızlandırma programı PİLOT mezunlarından Nara EdTech tarafından geliştirildi.