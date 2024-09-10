Bugün sofralarda eksik olmayan, aslında sağlıklı olduğu da pek söylenemeyen margarin, aslında yüzyıllar önce III. Napolyon’un talebi üzerine bulunmuştu. O günden bugüne dek geleceği akla bile gelmeyen margarin, çeşitli yasaklara da kurban gitmişti.

Dünyaya yayılmaya başlayan margarin için ses getiren yasaklama rengiyle ilgiliydi. Günümüzde beyaz renkte görünen margarin, ilk dönemler sarı renkteydi.

İşte yasağın sebebi de buydu: Margarin, sarı renkte olmamalıydı!

III. Napolyon, Fransa-Prusya savaşında orduları besleyecek ekonomik bir alternatif arıyordu.

Çözümü de bir yarışma düzenlemekte buldu. Kimyager Hippolyte Mege-Mouires, 1870’lerde, sığır yağını ve sütünü işleyerek tereyağına benzer bir ezme olarak margarini tasarladı ve kazanmıştı. İnci tanesi beyazlığında nitelendirildiği için Yunanca inci anlamına gelen “margaran” adını almıştı.

Üretiminden itibaren tüm dünyaya yayılan margarin, Amerika’da tartışmalara sebep olmuştu. Tereyağından uygun fiyata mâl edilen margarini halk, bir türlü içine sindiremedi. Öyle ki Amerika’da 1886’da Oleomargarine Yasası ile yasak bile koyulmuştu.

Aynı yasak Kanada’da da süt endüstrisinin korunması gereğince kabul edilmişti.

Her ne kadar tereyağı üreticileri margarin üretimine itiraz etse de II. Dünya Savaşı ile oluşan yoksulluk, bu yasağı esnetmeye yetmişti. 1949’da Quebec ve Prens Edward Adası dışındaki tüm eyaletlerde yasak kaldırıldı. İlerleyen yıllarda bu iki yerde de yasak kalkacaktı.

Ancak yasak mevzusu hiçbir zaman tam anlamıyla sona ermedi. 1950’lerde mahkemeler, margarin yasağının eyalet yetki alanı olduğunu söyleyerek margarin rengi üzerinde düzenlemelere bile gidilmişti. Fakat nafile, düzenlemeler de eyaletlere göre değişiklik gösterdi.

Kanada’da bazı eyaletler, margarinin sapsarı olmasını zorunlu tutarken bazı eyaletler de renkli olmasını yasadışı kabul etti.

Bazı üreticiler ise bu durumu tamamen beyaz bir margarin satmak yerine tereyağına benzer şekilde olması adına paketin içinde sarı gıda boyası satarak aştı. Tüketiciler ise margarini kullanırken bu boyayı üzerine dökebiliyordu. Ancak bu durum da tereyağı ve margarinin ayırt edilebilme özelliğini yitirdiği için 1987’de margarin, tamamen yasaklandı.

Kanada’da üretim yapan Unilever şirketi, bu duruma karşı itiraz edince 1995’te Ontario ve 10 eyalette margarinin sarı renge sahip olmamasına dair bulunan yasak kaldırıldı. Yavaş yavaş tüm eyaletlerde kısıtlamaların kaldırılması yerini 2008’de tamamen yasağın feshine bıraktı.

Tereyağı ile karıştırılmaması adına getirilen bu yasak ise günümüzü kapsamıyor.

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