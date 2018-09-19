Kanadalı Bilim İnsanları, Hafızayı Resme Dönüştürmeyi Başardı

İnsan hafızası her ne kadar fiziksel olarak erişilebilir verilere sahip olsa da görsel veya işitsel olarak tekrardan işlenebilir durumda değildi. Kanadalı bilim insanları, bu alanda devrimsel bir yeniliğe imza attı.

Kanada'nın Toronto Scarborough Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren nörologlar, makine öğrenimi tekniği (machine learning) ile insan hafızasında yer eden yüzleri resme dökmeyi ve gözle görülür hale getirmeyi başardılar.

Konuyla ilgili konuşan Kanada Üniversitesi profesörü Dr. Adrian Nestor şunları söyledi:

"Bu çalışmadaki yenilik, EEG verileri ve otomatik öğrenme tekniğini kullanarak katılımcının görsel deneyiminin tahmini bir temsilini yeniden yaratmak."

Daha sonrasında gönüllü katılımcının kafasına yerleştirilen elektroensefalografi (EEG) cihazı vasıtasıyla verilerin resim olarak işlenebildiğini belirten Nestor, sözlerine şu şekilde devam etti:

"İnsan yüzü gibi zihinsel temsilleri algıladığımız biçimiyle yeniden oluşturmaya çalıştık."

Yine Scarborough Üniversitesi bünyesinde araştırmalarda bulunan Dan Nemrodov, Nestor'un önce kendisine ulaştığını ve araştırmanın bir sonuca ulaşmayacağını düşündüğünü şu sözlerle ifade etti:

"Nestor bana geldiğinde ona bunun zor olacağını ama deneyebileceğimizi söyledim. Sonuçta o kazandı, ben kaybettim. Teknik gayet iyi çalışıyor."