Hafızanızı Güçlendirmek İçin Uygulayabileceğiniz 8 Yöntem

Unutkanlık, son zamanlarda revaçta olan ancak önemsenmeyen hastalıklardan biri. Bu sorunu ortadan kaldırmak için kolay uygulamalar kullanılabilir mi?

Zaman geçtikte hafızada veya beyinle alakalı fonksiyonlarda yavaşlamalar meydana gelmesi çok doğal. Ancak bu süreci yavaşlatmak -hatta belki de ortadan kaldırmak- birtakım etkinliklerle mümkün. Bugün ise sizlere hafızanızı güçlendirmek için uygulayabileceğiniz 8 basit öneriden bahsedeceğiz.

1. Fiziksel Egzersiz

Egzersiz yapmak sinirlerin hareketini artırır, sinirler birbirine bağlandıkça da yenileri meydana gelir. Kalp-damar sistemi açılarak beyne giden oksijen miktarı artar. Bu da zararlı maddelerin vücuttan atımının hızlanması anlamına gelir.

2. Yürürken Ezber Yapın

Araştırmaların kanıtladığı ve birçok oyuncunun ezberlerini yaparken kullandığı bu yöntem, bilgilerin akılda kalıcılığını artırıyor.

3. Doğru Beslenin

Glikoz; yani şeker, her ne kadar vücut için önemliyse de her şeyde olduğu gibi fazlası zarar. Yediklerimizin yaklaşık beşte birini şeker olduğunu hesaba katarsak, enerjinin doğrudan ve hızlıca beyne ulaşması, vücut için zararlı. Bu yüzden dengeli beslenmenin önemini artıran etmenlerden biri de bu.

4. Stresten Uzaklaşın

İnsanın strese sokan durumlardan uzak kalması, kortizol hormonun salgılanmasını hızlandırır. Bu da dikkatimizi daha kolay toplayıp odaklanmamıza yardımcı olur.

5. Yeni Şeyler Deneyin

Beyni yeni şeyler deneyerek çalıştırmak, onun boş kalmasını engellemek, unutkanlığı azaltarak hayatınıza fayda sağlayacaktır.

6. Müzik Dinleyin

Müziğin, insan beynini etkilediği çok aşikar. Öyle ki müzik, genel olarak kavrayışı artırıyor. Bu sebeple müzikle uğraşan kişilere baktığımızda da sinir sayısının daha fazla olduğunu görüyoruz.

7. Gün İçindeki Öğrendiklerinizi Yatmadan Tekrar Edin

Gündüz öğrendiğiniz her şey için yeni bir bağlantı noktası oluşuyor. Ancak kazandığınız bu verileri zaman içinde tekrar etmezseniz, bağlantı noktaları zayıflayınca bilgiyi unutuyorsunuz. Uyku ise -siz farkında olmasanız bile- beynin en aktif olduğu zamanlardan. İşte bu yüzden uykudan önce tekrar edilen bilgi, en kalıcılarından.

8. Doğru Uyuyup Uyanın

Uykunun önemini anlatmaya gerek yok. 5 ila 9 saat arasında uyuyarak geçirilen zaman, beynin uyandıktan sonra çalışmasına doğrudan etki ediyor. Aynı şekilde uyanma şekliniz de gününüzün nasıl geçeceği açısından önemli. En ideali ise karanlık bir yerden yavaş yavaş artan bir ışıkla uyanmak.