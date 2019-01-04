Kanser Teşhisinde Nefesten Tahlil Dönemi Başlıyor

İngiliz bilim insanlarının geliştirdiği yeni cihaz, kanser teşhisinde biyopsiye önemli bir alternatif olacak ve taramada görülemeyecek kadar küçük tümörleri de tespit edebilecek. Bu teknoloji sayesinde yılda 10 bin insanın hayatının kurtarılacağı düşünülüyor.

Çağımızın en önemli sorunları arasında yer alan kanser hastalığına karşı yürütülen çalışmaların ardı arkası kesilmiyor. İngiliz bilim insanları, hastaların on dakika boyunca nefes alıp verecekleri bir cihazla kanseri teşhis etmeyi deniyor. Cihaz, nefesteki partikülleri analiz ederek birkaç gün içinde sonuç veriyor. Klasik yöntem olan biyopsinin sonuç vermesi için ise iki hafta süre gerekiyor. Bu yöntem ayrıca, henüz hiçbir taramada görünmeyecek kadar küçük tümörlerin de keşfedilebilmesini sağlıyor.

İngiltere’deki Cambridge Addenbrooke’s Hastanesi’nde 1500 potansiyel kanser hastası ile denemeleri başlayan cihazın yılda on bin kişinin hayatını kurtarması beklenirken, İngiltere Sağlık Bakanlığı’nın da yılda 245 milyon pound (1,69 milyar TL) parasının kasasında kalmasını sağlayacak. Nefes biyopsisi önce yemek borusu ve mide kanseri için test edilecek. Daha sonra çalışmalara prostat, böbrek, karaciğer ve pankreas kanseri üzerine yapılacak olan denemelerle devam edilecek. Nefeste bulunan moleküller ile kanda bulunan moleküllerin benzerliğinin keşfedilmesiyle geliştirilmeye başlanan cihaz, büyüyen tümörün içinde olup biteni de tespit etme şansı verecek. Kanser hücrelerinin bu aşamada salgıladığı kimyasallar sayesinde nefes biyopsisi ile kanserli hücreler tespit edilebilecek.

Araştırmacıların tabiriyle, kandaki alkol miktarını ölçen alkolmetrenin kanser için olanı şeklinde tanımlanabilen cihazın gelişimi henüz devam ediyor. Cancer Research UK’in baş araştırmacısı Profesör Rebecca Fitzgerald, bu tarz cihazların acilen geliştirmesi gerektiğini söylüyor. O’na göre bu cihazlar çok daha erken tespit ve teşhis imkanı sunarak hastaların yaşama şansını arttıracak.