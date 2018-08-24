Patlayan Gama Işınıları , Zamanda Geriye Gidiyor

Gama ışını patlamasından alınan sinyaller, kara delikler hakkında yeni bir bilgiyi ortaya çıkartmış olabilir. Araştırma, gama ışını patlamalarının zamanda geriye doğru gittiğini iddia ediyor.

Bu ay Astrophysical Journal'da yayınlanan yeni bir çalışma, gama ışını ve kara deliklerle ilgili bir bilinmezi ortaya çıkardı. Araştırmalara göre karadelik formundaki gama ışını patlamaları zamanın tersine doğru ilerliyor. Araştırmacılar, takip ettikleri gama ışını sinyallerinin zamanda geri gitmesine neyin sebep olduğunu bilmiyor.

Bilinmezlerle dolu kara delik; iki nötron yıldızının çarpışmasıyla kısa gama ışını patlamaları sonucu oluşuyor. Süpernove ya da yıldız patlamalarıyla birlikte ölmek üzere olan yıldızların kara deliklere çökmesi bu ışın patlamalarının süresini artırıyor. NASA, gama ışını patlamalarını, Güneş’in parlaklığından milyonlarca trilyon daha yüksek enerjili patlamalar olarak tanımlıyor.

Bu patlamaların sinyalleri üzerinde çalışan araştırma ekibi, patlamayla oluşan sinyallerde yükselme noktalarını olduğunu fark etti. Her bir sinyal, ışığın arttığı üç ayrı zirveye sahipti; daha sonra her biri aynı yoğunlukta azalıyordu. Araştırmacılar sonunda bunun bir ayna yansımasıyla aynı olduklarını fark ettiler. Yani zamanda geri doğru ilerliyorlar.

Konu kara delikler olunca belirsizlikler de haliyle çok oluyor. Kara deliğin oluşumunu sağlayan bu gama ışını patlamalarıyla ilgili daha temkinli adımlar atmak isteyen bilim insanları; bu çalışmaya tam olarak “doğru” diyemiyorlar. Kara deliklerle ilgili bu yeni çalışma bir çok bilinmezin önünü açabilir; diğer astrofizikçilerin dediği gibi sadece bir hipotez olarak da kalabilir.