Her Karaciğerin Ortalama 3 Yaşında Olduğu Keşfedildi

Bilim insanları, karaciğer hücreleri üzerinde yaptıkları yeni çalışmayla her karaciğerin bireyin yaşından bağımsız olarak 3 yaşında olduğunu keşfetti. Bu, DNA konusunda zengin olan uzun ömürlü hücreler sayesinde mümkün oluyor.

Kendi vücudumuz üzerinde daha fazla bilgiye sahip olmak için araştırmalar tüm hızıyla sürerken bilim insanları, yeni ve şaşırtıcı bir keşfe imza attı. Cell Systems’de yayımlanan yeni araştırma, bir insanın ne kadar yaşlı olduğu fark etmeksizin karaciğerinin yaklaşık 3 yaşında olduğunu ortaya koydu. Araştırmada 20 - 84 yaş aralığındaki 50 bireyin biyopsi örnekleri incelendi.

Vücudumuz yaşlandıkça hücrelerin yenileme ve onarım hızları da zamanla azalıyorken yeni araştırma, bunun karaciğerdeki ‘hepatosit’ isimli hücreler için geçerli olmadığını gösterdi. Karaciğer hücrelerinin anlamında zengin olanlarının diğer karaciğer hücreleriyle karşılaştırılması, hücre yenilenmesinde önemli farklılıkları ortaya çıkardı.

DNA'sı zengin olan hücreler 10 yıla kadar yaşayabiliyor:

Buna göre tipik hücreler yılda yaklaşık bir kez yenilenirken, DNA anlamında zengin olan hücrelerin karaciğerde on yıl kadar yaşayabildiği gözlemlendi. Diğer hücrelerin yenilenme hızı yaşlandıkça düşerken, DNA’sı zengin hücrelerin bu özelliğinin bizi zararlı mutasyonlar biriktirmekten koruyan korucu bir mekanizma olabileceği öne sürüldü.

Yapılan keşif, karaciğerimizin nasıl çalıştığı konusuna ışık tutan biyolojik mekanizmalara dair yeni ve önemli bir keşif olma özelliği taşıyor. Gelecekte kendimizi hastalıktan korumak için organları tanımamızın önemi yüksek olurken bilim insanları, bir diğer yandan da kalp gibi diğer organlarda da hücrelerin ne kadar hızlı yenilendiğini incelemeye devam ediyor.