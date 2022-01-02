Enerji Bakanından Karadeniz Doğal Gazı Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın ne zaman yakılacağı ve kullanılabileceği ila ilgili konuştu. Dönmez, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde gazın yakılacağını, sonrasında ise ülkede kullanılabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılında Fatih Sondaj gemisinin Sakarya gaz sahasında bulunan Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi yaptığını ifade etmişti. Bundan önce de yine Karadeniz’de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulunduğu yetkililer tarafından açıklanmıştı.

Ancak bu haberlerin ardından 2022 yılı, doğal gaz konusunda vatandaşları üzecek haberlerle başlamıştı. Yeni yılla birlikte doğal gaza %25’lik bir zam yapılacağını sizlerle paylaşmıştık. Bunun ardından da gözler, Karadeniz’de keşfedilen doğal gazın ne zaman kullanılmaya başlanacağına çevrilmişti. Şimdi de Enerji Bakanı Fatih Dönmez, konuya dair açıklamalarda bulundu.

“Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde gazı yakmış olacağız”

Zonguldak ilinin Çaycuma ilçesinde inşası süren Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’nde incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, doğal gazın ne zaman kullanılacağı ile ilgili konuştu. Yavuz Sondaj gemisinde de incelemelerde bulunan Bakan Dönmez, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde gazın yakılmış olacağını belirtti.

Dönmez tarafından doğal gazın karaya çıkarılacağı tarih ve inşa edilen tesis ile ilgili yapılan açıklamalarda, “Filyos Limanı’na Karadeniz doğal gazını işlemek için tesis kuruyoruz. Çıkan gaz buradan karaya çıkacak. İlk etapta günlük 10 milyon metreküpe kadar kapasitesi olan bir tesis olmasını planlıyoruz. Artık 2022’deyiz. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bu gazı burada yakmış olacağız ve hizmete alacağız. Sonrasında da ulusal iletim sistemimize bağlamak suretiyle artık yurdumuzun dört bir köşesinde Karadeniz doğal gazı kullanılabilir hâle gelecek” ifadelerine yer verildi.

Hem halkın hem de devletin kazanacağını belirten Dönmez, projede emeği geçen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarına ve yetkililerine de teşekkürlerini ilettiğini aktardı. Bunun yanı sıra bakan, Yavuz gemisinin yeni bir keşif yapabileceğini ve benzer bir müjdenin daha vatandaşlarla paylaşılabileceğini kaydetti.