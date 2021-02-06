Türk Hava Yolları'nın kargo firması Turkish Cargo, Payload Asia Awards 2020'de 'Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı' seçilerek, 'Overall Carrier Of Year'' ödülüne layık görüldü. Turkish Cargo, 2020'nin sonlarından itibaren COVID-19 aşılarının taşınmasına başlamıştı.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, zorluklara ve kısıtlara rağmen 2020 boyunca operasyonlarına ve iş süreçlerine 7/24 devam eden Türk Hava Yolları iştiraki Turkish Cargo'nun Singapur merkezli Payload Asia'da 'Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı' seçildiği belirtildi.

Küresel salgın nedeniyle çevrimiçi ortamda 22 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen ödül törenine 60'tan fazla sektör profesyoneli, havayolları temsilcileri, kargo taşıyıcıları, BT sağlayıcıları ve ekspres operatör temsilcileri katıldı.

'Turkish Cargo, zorlu pandemi sürecinde de başarısını sürdürmektedir'

15 kategoride ödüllerin verildiği etkinlik kapsamında kazananlar kalite, yenilik, verimlilik, hız, güvenilirlik ve vizyon gibi kriterler dikkate alınarak, tedarik zinciri uzmanları tarafından gerçekleşen oylama sonucunda belirlenirken, THY Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen ise konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bu değerli ödül ve yıl boyunca almış olduğumuz global nitelikli ödüller; hizmet kalitemize, operasyonel mükemmelliğe, yenilikçi ve müşteri beklentilerini aşmaya yönelik standartlarımıza ve sürdürülebilir başarılarımıza işaret eden önemli bir kilometre taşıdır. Küresel anlamda en geniş uçuş ağına sahip olan markamız, kurduğu hava kargo köprüleri ile çok önemli taşımalar gerçekleştirmeye devam edecektir. Turkish Cargo kullandığı ve geliştirdiği yeni teknolojiler, inovatif yaklaşımlar ile daha etkin çözümler üretmekte ve zorlu pandemi sürecinde de başarısını sürdürmektedir."

Türk Hava Yolları'nın kargo firması Turkish Cargo, geçtiğimiz yılın sonlarında düzenlenen Pekin – Sao Paulo seferiyle COVID-19 aşılarını taşımaya başlamıştı. 2020 Ocak - Eylül ayları arasında 40 bin tondan fazla ilaç ve tıbbi ekipman taşıyan Turkish Cargo, pandemi dönemindeki ilaç taşımalarında da yüzde 50’den fazla büyüme kazanmıştı.