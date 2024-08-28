Çocukken karıncalar ile oynayanlar ve onları yakından izleyenler farkına vardı mı bilmiyoruz ama duyunca “Hadi oradan!” diyeceğiniz bir gerçek var. O da bazı karınca türlerinin çikolata ve limon gibi koktuğu.

Doğada gezerken belki burnunuza gelmeyebilir ancak karıncalar bu kokuları kendi aralarında oldukça net alıyorlar. Biz ise kokuyu tek bir şekilde alabiliyoruz!

İyi de nasıl oluyor bu?

Karıncalar, kokularla iletişim kurabiliyor.

Karıncalar, sosyal böcekler ve kolonilerinde oldukça karmaşık bir iletişim sistemleri var. İletişimi de genellikle kimyasal sinyallerle sağlıyorlar.

Feromon adındaki bu kimyasal sinyaller sayesinde birbirleriyle haberleşiyorlar, çevrelerini algılıyorlar. Her türün feromonu farklı, tabii ki farklı kokularla da ilişkilendiriyorlar.

Bu noktada, bazı karıncaların limon, çikolata hatta çürümüş Hindistan cevizi kokusu devreye giriyor.

Limon kokan karıncalar

"Citronella Ant" olarak bilinen karınca türü, vücutlarındaki özel bezlerden salgılanan feromonlar sayesinde limon kokuyorlar. Bu koku, düşmanları uzaklaştırıyor veya koloni korumaya yarıyor.

Bize göre limon kokusu ferahlatıcı bir koku olsa da bazı böcekler için bu koku rahatsız edici oluyor.

Çikolata kokan karıncalar

"Tuzak çeneli karıncaların (Odontomachus)" yaydığı çikolata kokusu ise biraz daha az rastlanan bir durum. Ancak bu da tamamen doğanın bir cilvesi!

Yine aynı şekilde özel bezler alarm feromonu üretiyor ve ortaya çikolata kokusu çıkıyor. Tropikal bölgelerde olması, karıncaların kimyasal yapılarını değiştirebiliyor.

Hindistan cevizi kokan karıncalar

"Kokulu ev karıncaları (Tapinoma sessile)" ise bir diğer tür. Araştırmacılar, bu türün kokusunun ne olduğu konusunda en başta kararsız kaldı.

Mavi peynir veya Hindistan cevizi kokusu arasındaki ikilemden sonra bir araştırmacı Hindistan cevizinin çürümesini bekledi ve analizler sonucunda ortaya çıkan gerçek Hindistan cevizinden yana oldu.

Peki nasıl alacağız o kokuyu?

Siz bence şimdilik sadece koktuklarını bilin çünkü bu kokuları alabilmeniz için karıncalar arasında dolanmanız yetmiyor. Limon ve çikolata gibi kokular sadece karıncalar öldüğünde ortaya çıkıyor.

Karıncalar hakkında daha fazlası için: