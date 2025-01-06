Bir yıl daha geçti... Koca bir sene! 2024'ün son ayında neler aldığımıza bir göz atmak istedik ve sepetimize farklı kategorilerden epey ürün eklemişiz.

Bir yılı daha geride bırakırken Aralık ayı alışveriş alışkanlıklarımızla dikkat çekiyor. Sepetlere eklenen ürünler, tercih edilen kategoriler ve yılın son ayında en çok ilgi görenler... Hepsine birlikte bakalım!

"Bu içerik 03.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."

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Aralık ayının en çok konuşulan ve satın alınan ürünleri

11 inç FHD+ ekranı ve 90 Hz yenileme hızıyla göz konforunu ön planda tutan Xiaomi Redmi Pad SE, Snapdragon 680 işlemcisiyle beraber 1 TB’ye kadar genişletilebilir depolama desteği de sağlıyor. Dolby Atmos destekli dört hoparlöre sahip 8000 mAh batarya barındırıyor. 8 MP arka ve 5 MP ön kamerasıyla temel fotoğraf ihtiyaçlarınızı karşılayan bu tablet, aralık ayının en çok tercih edilen ürünleri arasında.

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15.6 inç FHD ekranı ve 144 Hz yenileme hızıyla akıcı bir oyun deneyimi sunan MSI Cyborg 15, Intel Core i7-13620H işlemcisi ve RTX 4060 ekran kartıyla yüksek performans sağlıyor. 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama alanı bulunan bu model, Aralık ayında tercih edilen oyuncu bilgisayarları arasında yer alıyor.

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10 mm sürücüleriyle zengin ses sunan Anker Soundcore R50i, Bluetooth 5.3 teknolojisiyle kesintisiz bağlantı sağlıyor. IPX5 suya dayanıklılığı ve şarj kutusuyla 30 saate varan çalma süresiyle Aralık ayında tercih edilen kablosuz kulaklıklar arasında yer alıyor.

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Araç içi aksesuarlarda en çok satan markalardan biri olan Spigen, 2 adet metal plaka içeren manyetik araç içi telefon tutacağı ile Aralık ayının en çok satanları arasında. Telefonunuzu yolculuklarda kolaylıkla sabitleyebilir, telefon görüşmelerinizi gerçekleştirebilir ve navigasyon takibini daha konforlu bir şekilde yapabilirsiniz.

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Sony, oyun deneyiminizi PlayStation 5 ile bir üst seviyeye çıkarıyor desek yanlış olmaz. Hatta birkaç seviye üste çıkarıyor desek çok mu iddialı olur, sanmıyoruz. Aralık ayında en çok satan ürünler arasında Sony PlayStation 5 de yerini almış durumda.

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Yüz, saç ve vücut bakımı için 13 farklı başlık sunan Philips, DualCut teknolojisiyle 120 dakikaya kadar kablosuz kullanım imkânı tanıyor. Elbette su geçirmez olduğunu söyleyelim ve ıslak ve kuru kullanıma uygun olduğunu belirtelim. Aralık ayında tercih edilen çok yönlü bakım setleri arasında yer alıyor.

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TP-Link Archer VR400, AC1200 Mbps hızına kadar Wi-Fi desteği sunarak hızlı internet bağlantısı sağlıyor. 4 adet Gigabit Ethernet portu ve 2.4 GHz/5 GHz çift bandı ile kesintisiz ve hızlı bir internet deneyimi için tercih edebilirsiniz. Aralık ayında tercih edilen modem-router modelleri arasında yer alıyor.

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Ağız ve diş sağlığı konusunda Oral-B'nin güvenilir bir marka olduğunu söylememize gerek yoktur. Vitality Pro, bir şarjlı diş fırçasından beklediğiniz pek çok ihtiyacınızı karşılayabilecek düzeyde. 3 farklı fırçalama modu, ağız ve diş sağlığınıza dikkat etmenizde yardımcı olacaktır.

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Apple AirPods Pro (2. Nesil) gelişmiş aktif gürültü engelleme ve uzamsal ses özellikleriyle yüksek kaliteli bir ses deneyimi sunuyor. IP54 suya ve tere dayanıklı yapısıyla her koşulda rahat kullanım sağlarken kişiselleştirilmiş ses ayarlarıyla her dinleme anı keyifli hâle geliyor. Apple Watch şarj cihazınız varsa onunla da uyumlu olduğunu söyleyelim. Aralık ayında tercih edilen kablosuz kulaklıklar arasında öne çıkıyor.

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Philips XC8349/01 Aqua Plus, 25,2 V lityum iyon piliyle tek şarjla 80 dakikaya kadar temizlik süresi sunuyor. Çift yönlü süpürme teknolojisi sayesinde hem süpürme hem de silme işlemlerini aynı anda gerçekleştirebilirsiniz. 360° emiş başlığı, her açıdan toz ve kiri %99,7 oranında yakalar. Aralık ayında tercih edilen kablosuz süpürgeler arasında yer alıyor.

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