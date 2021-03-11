Kaset Döneminde Herkesin Bildiği Bugün Olmayan 6 Şey

Müziğin kasetlerle yayıldığı dönemde hayatımızda pek çok kaset klişesi bulunuyordu. Bu klişeler zamanla kayboldu, anılarda nostalji olarak kaldı.

Teknoloji ile birlikte her şey değişiyor. Bunlardan biri de insanların müzik dinleme alışkanlıklarındaki değişim oldu. Plaklardan kasetlere geçmiş olan müzik zamanla dijitalleşti, kasetlerin krallığı kayboldu. Kasetlerin popüler olduğu dönemde alışılmış ancak bugün esamesi okunmayan bazı alışkanlıklar var.

Teypten şarkı kaydetme

Özellikle yabancı kasetlerin bulunamadığı dönemde teyplerden şarkı kaydetmek çok popülerdi. Radyoda şarkı başladığı anda kayıt tuşuna basılır ve şarkı kaydedilirdi. Zaman zaman da insanlar şarkıları kendileri söylerdi.

Kalemle ileri sarma

Kalemle kasetleri ileri ya da geri sarmak, özellikle walkman kullananlar için oldukça standart bir hareketti. Zira walkmanler pillerini hızla tüketirdi. Pilden tasarruf etmek için kalem kullanılırdı.

Sevgiliye kaset hazırlama

Belki de en uzun süre devam eden alışkanlık sevgililer için kaset doldurmaktı. Seçilen şarkılar kasete kaydedilirdi. Sonrasında bu adetin yerini CD doldurma aldı. Günümüzde de Spotify listesi hazırlama şeklinde devam ediyor.

İki farklı yüze farklı türde şarkılar yazma

O dönemde kasetlerin genelde A yüzü dinlenirdi. Bu yüze popüler olma şansına sahip, sanatçının ve yapımcının daha çok güvendiği şarkılar koyulurdu. B yüzü ise daha gölgede kalmış şarkılara ev sahipliği yapardı.

Sokakta son ses arabesk müzik dinleme

Günümüzde sokakta akıllı telefonundan Türkçe Rap açanların o dönemdeki karşılığı sokakta son ses arabesk müzik dinlemekti. ABD'de taşınabilir kasetçalarları omuzlayıp gezen rapçiler de popülerdi.

Arabayla gezen kaset satıcıları

Bir dönem ülkemizde dükkan açamayan pek çok kişi işportacılığa yöneliyordu. O dönemde herkes bulabildiği bir arabanın üstüne satabileceği ürünleri koyup sokaklara yayılırdı. Bu arabalarda genelde bir aküye bağlanmış ve yüksek sesle kasetleri çalan bir de teyp yer alırdı.