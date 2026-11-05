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Kasım 2026 CUPRA Fiyat Listesi Açıklandı, Fiyatlar Aynı Kaldı

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CUPRA Kasım 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın listesinde Formentor, Terramar ve Leon modelleri bulunuyor.

Kasım 2026 CUPRA Fiyat Listesi Açıklandı, Fiyatlar Aynı Kaldı
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

CUPRA, Kasım 2026 güncel fiyat listesini yayınladı. Güncel ürün listesine baktığımızda Formentor, Terramar ve Leon modelleri farklı donanım seçenekleriyle yer alıyor.

Bu içerikte CUPRA’nın Kasım 2026 güncel fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, anahtar teslim fiyatlarını ve opsiyon kalemlerini inceliyoruz.

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İçerikten Görseller

Kasım 2026 CUPRA Fiyat Listesi Açıklandı, Fiyatlar Aynı Kaldı
Cupra Formentor
Cupra Terramar
Cupra Leon

CUPRA fiyat listesi - Kasım 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Leon 2.755.000 TL -
Formentor 2.860.000 TL -
Terramar 3.470.000 TL -

Formentor fiyatları - Kasım 2026

Cupra Formentor

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse 2.860.000
Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme 3.400.000 TL
Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line 3.775.000 TL

Formentor, CUPRA'nın SUV gövdeli modellerinden biri olarak sportif tasarım çizgilerini günlük kullanıma uygun bir gövdeyle birleştiriyor.

Formentor opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat
Metalik Renk 17.500 TL
Özel Renk 32.500 TL
Mat Renk 94.000 TL

Terramar fiyatları - Kasım 2026

Cupra Terramar

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse 3.470.000 TL
Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme 4.280.000 TL
Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line 4.700.000 TL

Terramar, CUPRA'nın daha büyük SUV modeli olarak markanın sportif tasarım anlayışını geniş bir gövdeyle bir araya getiriyor. Üç farklı donanım seviyesiyle sunulan model, SUV kullanımının getirdiği genişlik ve yüksek sürüş pozisyonunu CUPRA'nın tasarım karakteriyle birleştiriyor.

Terramar opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat
Metalik Renk 19.500 TL
Özel Renk 37.500 TL
Mat Renk 105.000 TL

Leon fiyatları - Kasım 2026

Cupra Leon

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse 2.755.000 TL

Leon, CUPRA'nın hatchback gövdeli modeli olarak markanın sportif tasarım anlayışını daha kompakt bir otomobil formunda sunuyor.

Leon opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat
Metalik Renk 17.500 TL
Özel Renk 32.500 TL
Mat Renk 94.000 TL

Kaynak: CUPRA Türkiye

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