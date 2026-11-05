CUPRA, Kasım 2026 güncel fiyat listesini yayınladı. Güncel ürün listesine baktığımızda Formentor, Terramar ve Leon modelleri farklı donanım seçenekleriyle yer alıyor.
Bu içerikte CUPRA’nın Kasım 2026 güncel fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, anahtar teslim fiyatlarını ve opsiyon kalemlerini inceliyoruz.
İçerikten Görseller
CUPRA fiyat listesi - Kasım 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı
|Kampanyalı Fiyatı
|Leon
|2.755.000 TL
|-
|Formentor
|2.860.000 TL
|-
|Terramar
|3.470.000 TL
|-
Formentor fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV)
|Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse
|2.860.000
|Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV)
|Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme
|3.400.000 TL
|Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV)
|Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line
|3.775.000 TL
Formentor, CUPRA'nın SUV gövdeli modellerinden biri olarak sportif tasarım çizgilerini günlük kullanıma uygun bir gövdeyle birleştiriyor.
Formentor opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Metalik Renk
|17.500 TL
|Özel Renk
|32.500 TL
|Mat Renk
|94.000 TL
Terramar fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV)
|Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse
|3.470.000 TL
|Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV)
|Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme
|4.280.000 TL
|Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV)
|Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line
|4.700.000 TL
Terramar, CUPRA'nın daha büyük SUV modeli olarak markanın sportif tasarım anlayışını geniş bir gövdeyle bir araya getiriyor. Üç farklı donanım seviyesiyle sunulan model, SUV kullanımının getirdiği genişlik ve yüksek sürüş pozisyonunu CUPRA'nın tasarım karakteriyle birleştiriyor.
Terramar opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Metalik Renk
|19.500 TL
|Özel Renk
|37.500 TL
|Mat Renk
|105.000 TL
Leon fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV)
|Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse
|2.755.000 TL
Leon, CUPRA'nın hatchback gövdeli modeli olarak markanın sportif tasarım anlayışını daha kompakt bir otomobil formunda sunuyor.
Leon opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Metalik Renk
|17.500 TL
|Özel Renk
|32.500 TL
|Mat Renk
|94.000 TL
Kaynak: CUPRA Türkiye