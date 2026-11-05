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Kasım 2026 Honda Fiyat Listesi Belli Oldu: HR-V'de 220 Bin TL İndirim!

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Honda, Kasım 2026 dönemi için geçerli güncel otomobil fiyat listesini açıkladı. Markanın güncel listesinde Jazz e, HR-V e, ZR-V e, Prelude e ve CR-V e modelleri bulunuyor.

Kasım 2026 Honda Fiyat Listesi Belli Oldu: HR-V'de 220 Bin TL İndirim!
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Honda, Kasım 2026 dönemi için geçerli güncel otomobil fiyat listesini paylaştı. Markanın güncel listesinde Jazz e, HR-V e, ZR-V e, Prelude e ve CR-V e modelleri bulunuyor.

Bu içerikte Honda’nın Kasım 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve kampanyalı satış fiyatlarını inceliyoruz.

İçerikten Görseller

Kasım 2026 Honda Fiyat Listesi Belli Oldu: HR-V'de 220 Bin TL İndirim!
Honda Jazz
Honda HR-V
Honda ZR-V
Honda Prelude +1

Honda fiyat listesi - Kasım 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Jazz e 2.665.000 TL -
HR-V e 2.820.000 TL 2.600.000 TL
ZR-V e 5.530.000 TL -
Prelude e 5.770.000 TL -
CR-V e 6.345.000 TL -

Jazz e fiyatları - Kasım 2026

Honda Jazz

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5L Hibrit Crosstar Otomatik 2.665.000 TL -

Honda Jazz e, Kasım 2026 fiyat listesinde 1.5 litrelik hibrit motor ve otomatik şanzımanla birlikte Crosstar donanımında yer alıyor.

Jazz e opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

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HR-V e fiyatları - Kasım 2026

Honda HR-V

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5L Hibrit Elegance Otomatik 2.820.000 TL 2.600.000 TL
1.5L Hibrit Advance Otomatik 2.965.000 TL 2.770.000 TL

HR-V e, kompakt SUV sınıfında hibrit motorlu seçenek arayan kullanıcılar için listede yer alıyor. Elegance ve Advance donanımlarıyla sunulan modelde Kasım 2026 döneminde iki versiyon için de kampanyalı satış fiyatı bulunuyor.

HR-V e opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

ZR-V e fiyatları - Kasım 2026

Honda ZR-V

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
2.0L Hibrit Advance Otomatik 5.530.000 TL -

ZR-V e, Honda’nın SUV ürün gamında daha geniş kullanım alanı ve hibrit motor yapısını bir araya getiren modellerinden biri olarak öne çıkıyor.

ZR-V e opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Prelude e fiyatları - Kasım 2026

Honda Prelude

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
2.0L Hibrit Advance Otomatik 5.770.000 TL -

Prelude e, hibrit motorlu yapısı ve Advance donanımıyla listelenen model, ürün gamında daha farklı karaktere sahip bir seçenek olarak konumlanıyor.

Prelude e opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

CR-V e fiyatları - Kasım 2026

Honda CR-V

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
2.0L Hibrit Advance Otomatik 6.345.000 TL -

CR-V e, Honda’nın SUV ailesinde daha üst seviyede konumlanan hibrit modellerinden biri olarak listede yer alıyor. Advance donanımıyla sunulan araç, geniş yaşam alanı, yüksek sürüş pozisyonu ve aile kullanımına uygun SUV yapısını bir arada arayan kullanıcılara sesleniyor.

CR-V e opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Honda

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