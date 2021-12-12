Türkiye’de kasım ayı boyunca çevrimiçi ortamdaki ikinci el otomobil pazarına dair veriler ortaya çıktı. Indicata’dan alınan bilgiler, en çok tercih edilen araçları ve satış miktarındaki artışı ortaya koydu.
İkinci el satışlarda önceki aya göre hatırı sayılır bir artış görülürken Kasım 2020’ye ve 2020’nin yıl geneline göre düşüş yaşandı. Binek araç olarak en çok tercih edilen model ise tahmin edebileceğiniz gibi Volkswagen Passat oldu.
Geçen yıla göre düşüş, geçen aya göre artış
İkinci el satış sitelerinde yürütülen otomobil satışlarında bu ay, ekim ayına göre 11% artış görüldü. Tamamen kaldırılmış ilanlar da sayıldığında satış sayısı 133 bin 922 oldu. Satılan araçların 82%’si binek aracıyken 18%’i hafif ticari araçlardı. Ancak 2020 yılının kasım ayına göre 2% düşüş yaşandı. Bu düşüş, Ocak - Kasım 2020 ve Ocak - Kasım 2021 karşılaştırıldığında 25%’e kadar vardı.
Markalara geldiğimizde kasım ayında ikinci el pazarında en çok tercih edilen üretici, 19 bin 553 araç satışıyla Volkswagen oldu. Alman otomobil devini 17 bin 410 adetle Renault ve 13 bin 526 adetle Ford takip etti. İlk 10 listesinin tamamı ise şu şekilde oldu:
Kasım ayında en çok tercih edilen otomobil markaları
- Volkswagen: 19 bin 553 adet
- Renault: 17 bin 410 adet
- Ford: 13 bin 526 adet
- Fiat: 12 bin 723 adet
- Opel: 7 bin 767 adet,
- Mercedes–Benz: 6 bin 964 adet
- Hyundai: 6 bin 776 adet
- BMW: 6 bin 696 adet
- Peugot: 6 bin 160 adet
- Toyota: 4 bin 955 adet
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En çok tercih edilen modeller
Binek:
- VW Passat: 5 bin 485 adet
- Renault Clio: 4 bin 805 adet
- Renault Megane: 4 bin 300 adet
- Ford Focus: 4 bin 78 adet
- le Opel Astra: 3 bin 492 adet
- Toyota Corolla: 3 bin 48 adet
- Renault Fluence: 2 bin 980 adet
- Fiat Egea: 2 bin 962 adet
- VW Golf: 2 bin 770 adet
- VW Polo: 2 bin 730 adet
Hafif ticari:
- Fiat Doblo: 2 bin 943 adet
- Ford Transit/ Tourneo Courier: 2 bin 629 adet
- Fiat Fiorino: 2 bin 488 adet
- Ford Transit/Tourneo Connect: 1.935 adet
- VW Caddy: 1.727 adet
- VW Transporter: 1.392 adet
- Ford Transit: 1.122 adet
- Renault Kangoo: 1.121 adet
- Peugeot Partner: 883 adet
- Citroen Berlingo: 726 adet