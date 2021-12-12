Kasım ayının online ikinci el otomobil pazarına dair verileri paylaşıldı. Veriler aydan aya artışı gösterse de önceki yıla göre gözle görülür düşüş yaşandı. Bunun yanında bu ay ikinci el olarak en çok satılan marka ve modeller de belli oldu.

Türkiye’de kasım ayı boyunca çevrimiçi ortamdaki ikinci el otomobil pazarına dair veriler ortaya çıktı. Indicata’dan alınan bilgiler, en çok tercih edilen araçları ve satış miktarındaki artışı ortaya koydu.

İkinci el satışlarda önceki aya göre hatırı sayılır bir artış görülürken Kasım 2020’ye ve 2020’nin yıl geneline göre düşüş yaşandı. Binek araç olarak en çok tercih edilen model ise tahmin edebileceğiniz gibi Volkswagen Passat oldu.

Geçen yıla göre düşüş, geçen aya göre artış

İkinci el satış sitelerinde yürütülen otomobil satışlarında bu ay, ekim ayına göre 11% artış görüldü. Tamamen kaldırılmış ilanlar da sayıldığında satış sayısı 133 bin 922 oldu. Satılan araçların 82%’si binek aracıyken 18%’i hafif ticari araçlardı. Ancak 2020 yılının kasım ayına göre 2% düşüş yaşandı. Bu düşüş, Ocak - Kasım 2020 ve Ocak - Kasım 2021 karşılaştırıldığında 25%’e kadar vardı.

Markalara geldiğimizde kasım ayında ikinci el pazarında en çok tercih edilen üretici, 19 bin 553 araç satışıyla Volkswagen oldu. Alman otomobil devini 17 bin 410 adetle Renault ve 13 bin 526 adetle Ford takip etti. İlk 10 listesinin tamamı ise şu şekilde oldu:

Kasım ayında en çok tercih edilen otomobil markaları

Volkswagen: 19 bin 553 adet

Renault: 17 bin 410 adet

Ford: 13 bin 526 adet

Fiat: 12 bin 723 adet

Opel: 7 bin 767 adet,

Mercedes–Benz: 6 bin 964 adet

Hyundai: 6 bin 776 adet

BMW: 6 bin 696 adet

Peugot: 6 bin 160 adet

Toyota: 4 bin 955 adet

En çok tercih edilen modeller

Binek:

VW Passat: 5 bin 485 adet

Renault Clio: 4 bin 805 adet

Renault Megane: 4 bin 300 adet

Ford Focus: 4 bin 78 adet

le Opel Astra: 3 bin 492 adet

Toyota Corolla: 3 bin 48 adet

Renault Fluence: 2 bin 980 adet

Fiat Egea: 2 bin 962 adet

VW Golf: 2 bin 770 adet

VW Polo: 2 bin 730 adet

Hafif ticari: