SIM Kartı Değişimlerindeki Dolandırıcılık Daha da Yayılıyor

Dünyanın önde gelen güvenlik şirketi Kaspersky, SIM kartı değişikliğinin ciddi bir dolandırıcılık aracı olarak kullanıldığını duyurdu. Bahsi geçen bu yöntem, kişilerin numaralarını başka SIM kartlarına aktararak tüm bilgilerini ele geçirmesine olanak sağlıyor.

Dünyaca ünlü güvenlik şirketi Kaspersky, Güney Afrika'da düzenlediği Kaspersky Lab Cyber Security Weekend'de mobil ödeme yöntemlerinin meydana getirdiği açıkları ele aldı.

Kaspersky Lab uzmanları, Afrika ve çevresinde yaygın bir dolandırıcılık yöntemi olarak SIM kartlarının kullanıldığını belirttiler. İnsanların kullandığı telefon numaralarını suça karışmış SIM kartlarına aktaran dolandırıcılar, böylece numaraya gelen SMS'leri de ele geçirmiş oluyor. Bu da numara sahibinin tüm hesaplarının ele geçirilmesi anlamına geliyor.

Konuyla ilgili herkesi uyaran Kaspersky yetkilileri, bu yöntemin hesap çalmaya ek olarak kişileri maddi zarara uğratmak için de kullanıldığının altını çizdiler. Çoğu zaman tüm bunların yanı sıra numarası ele geçirilen kişilere ulaşarak para da talep edildiği belirtildi.

Bu alanda dünya lideri sayılabilecek olan Kaspersky, ödeme yöntemlerini kullanırken daha güvende olmak için gerekenleri listeledi. Bahsi geçen listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ödeme yöntemleri tercih edilirken ses ya da SMS merkezli yöntemlerden uzak durulmalı, bunların yerine Google Authenticator gibi uygulamalar kullanılmalı.

SIM kartı numaranızın değiştirilmesi yönünde bir talep oluştuğunda uyarıcı bir mesaj devreye girmeli. Örneğin; "Numaranız devre dışı bırakılacaktır."

WhatsApp'te iki faktörlü kimlik doğrulama sistemi aktif edilmeli. WhatsApp hesabının korunması için en gerekli yöntem şimdilik bu. Bildiğiniz üzere WhatsApp, SIM kartınıza entegre olarak çalışan bir uygulama.

Kimlik doğrulama yöntemi olarak biyometrik veriler kullanılmalı. Hiç bir dolandırıcı şahsın fiziksel bilgilerini tam olarak saptayamaz.

Yukarıdaki uyarılara ek olarak konuyla ilgili konuşan Fabio Assolini, "Dolandırıcılar kurban başına ortalama 2500-3000 dolar arasında para çalabiliyorlar. SIM değişikliği yapmanın suçlulara maliyeti ise maksimum 40 dolar oluyor" dedi. Konuyla ilgili şimdilik en yetkin isim olan Kaspersky, ilerleyen dönemlerde bu alandaki çalışmalarını artıracak.